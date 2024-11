Mikaela Shiffrin vicina a quota 100: “Se succederà sarà meraviglioso”

Bologna, 27 novembre 2024 – A Gurgl ha ottenuto la novantanovesima vittoria in Coppa del Mondo, battendo la giovane Lara Colturi, ufficialmente albanese ma nata in Italia e figlia di Daniela Ceccarelli. Mikaela Shiffrin, dunque, punta alla tripla cifra e si tratta solo di capire quando accadrà. Potrebbe conquistarla già nel weekend a Killington, dove sono in programma gigante e slalom nella prima tappa nordamericana del massimo circuito. Ovviamente, in slalom appare quasi imbattibile, mentre in gigante, con anche il ritorno di Lara Gut Behrami, c’è un lotto di favorite più ampio, ma è quasi certo che dall’America Mikaela uscirà con la vittoria numero 100, entrando di diritto nella storia degli sport invernali e dello sci alpino.

Shiffrin: “100 vittorie? Sarebbe meraviglioso”

Tornano le porte larghe in Coppa del mondo. Dopo gli slalom di Levi e Gurgl, vinti da Shiffrin, a Killington si apre la tournée nordamericana con la tappa che prevede gigante e slalom, dove appunto Mikaela andrà a caccia della vittoria numero 100. In slalom è favoritissima, mentre in gigante ci sono tante rivali accreditate per darle filo da torcere, italiane comprese, con anche il rientro in gara di Lara Gut Behrami, la detentrice della Coppa generale. Shiffrin sogna la tripla cifra, senza farla diventare una ossessione: "Per riuscirci le cose devono andare nel verso giusto, se dovesse accadere sarebbe meraviglioso e spero di fare belle gare davanti al pubblico amico". Più facile tra i pali stretti, perché in gigante a Killington Shiffrin ha sempre incontrato delle difficoltà. In ogni caso, la vittoria numero 100 rappresenterebbe un record nelle discipline invernali, non unicamente nello sci alpino, perché solo Marit Bjorgen, sci di fondo, e Conny Kissling, nel freestyle ci sono riuscite con 114 e 106 successi. Il programma di Shiffrin prevede tutte e due le gare di Killington e quelle di Mont Tremblant, due giganti, mentre a Beaver Creek dovrebbe fare solo il super g lasciando perdere la discesa libera: in una di queste cinque la centesima dovrebbe arrivare. Attenzione, però, alle rivali in gigante. In America rientra Lara Gut Behrami che ha saltato Solden per preservare il ginocchio sinistro che le ha dato problemi durante la preparazione, e in generale è una disciplina molto combattuta, con le italiane Bassino e Brignone che sono in ritiro a Copper Mountain da diversi giorni e avranno un vantaggio su Mikaela per quanto riguarda la confidenza con la neve e le porte larghe. Stesso discorso per Alice Robinson, un'altra molto pericolosa. Il programma di Killington prevede sabato 30 novembre il gigante, prima manche alle 16 italiane e seconda alle 19, mentre domenica lo slalom, agli stessi orari. Come sempre diretta Eurosport e Rai.