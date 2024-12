Per Mikaela Shiffrin due settimane di stop. “Un dolore mai provato prima”

Bologna, 3 dicembre 2024 – Passata la paura, per Mikaela Shiffrin è tempo di pensare al ritorno in gara. La brutta caduta di Killington, su cui si temeva il coinvolgimento del ginocchio, ha lasciato in dote qualche escoriazione e una piccola perforazione al fianco, ma nulla di particolarmente serio in vista della stagione 2024/2025 che per Mikaela dovrebbe riprendere tra due o tre settimane. Non c’è ancora una data certa per il rientro in gara della campionessa che è a quota 99 vittorie di Coppa del mondo, ed è caduta a poche porte dalla centesima, ma la cancellazione dei due giganti di Mont Tremblant le permetterà di perdere poco terreno in classifica e, saltando con ogni probabilità le tappe di Beaver Creek e Sankt Moritz, avrebbe poi la possibilità di rientrare a Semmering a fine mese.

Shiffrin: “Un dolore mai provato prima”

La vittoria di Camille Rast negli Stati Uniti ha prodotto un cambio in vetta con l’elvetica che guida con 287 punti, mentre Shiffrin è rimasta ferma a 245, ma la cancellazione dei due giganti di Mont Tremblant dà a Mikaela la possibilità di perdere meno gare, saranno recuperati più avanti, saltando solo le tappa di Beaver Creek a metà dicembre e di Santk Moritz il 21 e il 22 dicembre. Così, da Semmering in avanti, dove dovrebbe essere recuperato il primo dei due giganti di Mont Tremblant, ripartirà la caccia dell’americana al centesimo successo della carriera. A preoccupare un po’ di più Mikaela e il suo staff è stata una perforazione sul fianco, che ovviamente deve essere trattata con riguardo per evitare infezioni, ma nel complesso, considerando la dinamica della caduta e la paura per il ginocchio, le conseguenze sono state meno gravi di quanto si potesse pensare: “Servirà qualche settimana per riprendere le forze” – le parole di Mikaela. Nella fattispecie dovrebbero bastare quattordici giorni, anche se lo spavento è stato tanto: “Non ho mai sentito un dolore così forte”, la risposta di Shiffrin al Washington Post. Se le due settimane di stop dovessero essere confermate, significa che Shiffrin potrebbe tornare ad allenarsi a ridosso della tappa in Svizzera, forse troppo vicina per tentare un rientro lampo, così l’ipotesi più probabile è per Semmering che ci sarà il 28 e il 29 dicembre, ma con possibilità di recuperare il gigante cancellato a Mont Tremblant il 27 dicembre. Quella dovrebbe essere la data di rientro di Shiffrin che dunque ripartirà con la caccia alla tripla cifra, sfumata di un soffio a Killington. Dalla storia alla paura e all’ospedale nel giro di pochi secondi, ma fortunatamente le conseguenze non sono state estremamente serie. Le ragazze dunque non saranno in pista nel prossimo weekend, dove invece toccherà ai maschi esordire con le gare veloci sulla Birds of Prey con discesa libera venerdì, super g sabato e gigante domenica. Leggi anche - Sci, infortunio choc per Hirscher: rottura del crociato