Mikaela Shiffrin trionfa ad Are: 96ª vittoria e 8ª coppa di specialità

Mikaela risorge dalle ceneri. La fenice d’America torna dopo l’infortunio alla gamba di Cortina e stupisce tutti con l’ennesima prova di forza: ad Are (in Svezia), Shiffrin (foto) centra la sua 96esima vittoria in carriera e la 59esima nello slalom speciale, che le vale anche l’ottava coppa di specialità. Terza la croata Zrinka Ljutic, seconda la svizzera Michelle Gisin. La 28enne di Vail ora si porta sempre più a ridosso della leggenda Ingemar Stenmark, salito 155 volte sul podio di una gara di Coppa del mondo (Shiffrin è a 151). Mikaela con due manche perfette, ha dominato la scena con un’azione di potenza e precisa. Italia purtroppo ancora in ritardo nello speciale. La migliore è stata la friulana Lara Della Mea, 25ª. Poi la trentina Martina Peterlini 26ª e unica ammessa allo slalom delle Finali, mentre Federica Brignone ha chiuso 27ª. Ora la Coppa del mondo va in Austria, a Saalbach, per le Finali dei prossimi due fine settimana. Sabato e domenica slalom e gigante sia uomini che donne. Nel fine settimana successivo le gare veloci. Parteciperanno i primi 25 atleti di ogni disciplina, quelli con almeno 500 punti in classifica generale ed i campioni mondiali juniores.

La Coppa del mondo generale non è ancora matematicamente nelle mani della svizzera Lara Gut-Behrami, al comando con 1654 punti, perché a quattro gare dal termine, a 345 lunghezze c’è Shiffrin. Al secondo posto nella generale c’è anche Federica Brignone a 1372 punti.