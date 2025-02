Mondiali sci, Johnson-Shiffrin oro nella team combined. Ottava l’Italia

Saalbach, 11 febbraio 2025 – Sarebbe stato difficile andare a podio con un livello così stellare. L’Italia resta a secco di medaglie anche nella team combined femminile ai mondiali di sci alpino, ma era onestamente difficile con una libera poco adatta e tutte le migliori al mondo in slalom. Infatti, a vincere è stata l’America, con l’oro in discesa Breezy Johnson in coppia con la campionessa assoluta Mikaelea Shiffrin. Pronostico rispettato. Seconde le elvetiche Gut Behrami e Holdener, grazie alla slalomista che ha recuperato una brutta discesa di Lara. Sale sul podio anche l’Austria con la solita Venier accoppiata a una solida Truppe. L’Italia è ottava con Delago-Rossetti.

Discesa facile, Italia in ritardo. Poi lo slalom premia Shiffrin

Nella manche di discesa le cose sono andate più o meno come sabato nella libera femminile. Davanti ci sono state le stesse. Il miglior tempo parziale è stato di Macuga (in coppia con Moltzan) con 23 centesimi su Aicher (assieme a Duerr), mentre terza è stata Austria 1 con Puchner-Liensberger a 28 centesimi. Non perfetta Breezy Johnson, che ha portato Usa 1 (con Shiffrin) a 51 centesimi di ritardo, di poco davanti a Germania 2 (Weidle-Hilzinger) distanziate di 61 centesimi. Dalla sesta in giù distacchi più ampi, con Huetter a 75 centesimi (con Huber), Venier-Truppe a 86 centesimi, Gauche-Lamure a 1”03 e Suter-Rast none a 1”04. L’Italia, di fatto, è uscita dalla lotta alle medaglie già nella discesa, dimostrando una difficoltà che era emersa anche nella libera iridata individuale. Curtoni (con Peterlini) non ha trovato feeling con una pista poco tecnica e ha pagato addirittura 2”38, Pirovano (che è accoppiata a Collomb) non ha fatto meglio di 1”96 di distacco, mentre la migliore è stata ancora una volta Delago, decima ma con un ritardo pesante di 1”06 che non può permettere a Rossetti di rientrare in slalom. Delusa anche Lara Gut Behrami, solo dodicesima obbligando a una missione quasi impossibile la connazionale Holdener in slalom. Abbiamo scritto quasi, infatti l’elvetica disputa uno slalom eccezionale e riesce a portare a casa una medaglia di squadra impressionante, con il miglior tempo di manche, cedendo il passo solo alle americane, che sfruttano Shiffrin per bissare l’oro della discesa. Vincono Johnson e Mikaela in 2’40”89 con 39 centesimi su Gut Behrami-Holdener e 53 sulle austriache Venier-Truppe. Crollano Macuga e Moltzan, per responsabilità di quest’ultima con una manche di slalom pessima (solo quindicesimo tempo) che fa precipitare la coppia in quarta piazza a 64 centesimi, davanti ad Austria 1 (Puchner-Liensberger) e Austria 2 (Huetter-Huber). Delusione tedesca, la squadra 2 di Hilzinger esce in slalom, mentre Duerr, che si giocava una medaglia con Aicher, ha commesso un grave errore nel finale chiudendo diciassettesima. L’Italia ottiene un piazzamento in top ten, facendo il massimo possibile dopo la discesa. Rossetti fa un buon slalom, nono tempo, e fa chiudere la coppia con Delago in ottava piazza a 93 centesimi, precedendo Slovenia e Usa 4. Più indietro Curtoni e Peterlini, quattordicesime a 2”14, mentre Collomb è uscita in slalom penalizzando anche Pirovano. Il mondiale prosegue domani con la team combined maschile

Classifica Team Combined

1 Johnson-Shiffrin 2’40”89 2 Gut Berhami-Holdener +0.39 3 Venier-Truppe +0-53 4 Macuga-Moltzan +0.64 5 Puchner-Liensberger +0.69 6 Huetter-Huber +0.75 7 Suter-Rast +0.76 8 Delago-Rossetti +0.93 9 Stuhec-Slokar +1.08 10 Wiles-Hiensien +1.55