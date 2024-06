Sci in lutto, è morto Jean Daniel Pession. Tragico incidente sul Monte Zerbion: vittima anche la fidanzata Elisa

Aosta, 1 giugno 2024 – Lutto nel mondo sci italiano. Due alpinisti valdostani sono morti in un incidente in montagna mentre erano impegnati sulla cresta che divide le pareti Est e Nord del Monte Zerbion, sopra Champoluc (Aosta). Le vittime sono Jean Daniel Pession, componente della squadra azzurra di sci velocità in Coppa del Mondo, e la fidanzata Elisa Arlian, maestra di sci di fondo: entrambi avevano 27 anni.

A renderlo noto è la Federazione italiana sport invernali: “Nel corso della carriera Jean Daniel Pessioni aveva ottenuto i migliori risultati nel 2021, piazzandosi al quindicesimo posto nella classifica finale di Coppa del Mondo, mentre ai Mondiali era giunto 22esimo a Vars nel 2022. Il presidente Flavio Roda e tutta la Federazione esprimono il loro cordoglio alla famiglia Pession per questa tragica disgrazia”.

L'intervento dell'elisoccorso è scattato in seguito al mancato rientro dei due alpinisti. I corpi sono stati avvistati dall'equipaggio dell'elicottero della Guardia di Finanza, dotato di apparecchiatura per il rilievo di segnale di telefonia mobile cellulare, e recuperati purtroppo senza vita lungo la parete Nord.

Le ricerche hanno richiesto l'impiego di tre elicotteri: SA1, SA3 (con equipaggio misto Sav e Vvf) e Guardia di Finanza-Sagf. Le operazioni di riconoscimento sono state affidate al Reparto soccorso alpino della Guardia di Finanza (Sagf) di Cervinia.