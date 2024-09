Sci, sfortuna per Nicol Delago: frattura scomposta della clavicola

Bologna, 13 settembre 2024 – Primo grave infortunio dell’estate sciistica della nazionale azzurra in preparazione sulle nevi sudamericane di Ushuaia. Si è infortunata Nicol Delago dopo una caduta nella giornata di ieri quando si stava allenando in vista del via della stagione programmato per Solden a ottobre. La discesista della Val Gardena, reduce dal podio alle finali di Saalbach, ha patito la frattura scomposta della clavicola e dovrà operarsi.

Subito operazione per rientrare a Beaver Creek

Nicol Delago dovrà fermarsi per un po’ di tempo durante questa preparazione estiva. La frattura alla clavicola la obbligherà a un intervento chirurgico in questi giorni, la discesista sta già rientrando in Italia, a cura dell’equipe del dottor Andrea Panzeri, che la visiterà al rientro da Ushuaia per poi operarla e ridurre la frattura. Per Delago c’è tempo per rientrare. Infatti, il suo debutto in gara dovrebbe essere previsto per la tappa di discipline veloci in programma a metà dicembre a Beaver Creek negli Stati Uniti, ma perderà un mesetto abbondante di allenamenti. La speranza di Delago è poter essere di nuovo a regime per novembre quando ci sarà la sessione di allenamenti a Copper Mountain proprio in vista di Beaver Creek.

La commissione Fis in Val Gardena

Intanto si lavora già alla stagione 2024/2025 con i sopralluoghi della federazione internazionale nelle località di gara. In Italia ci sarà il tradizionale appuntamento a fine dicembre con la Saslong in Val Gardena, che l’anno scorso si è contraddistinta per una serie di gare di altissimo livello. In programma ancora super g venerdì 20 dicembre e discesa sabato 21. Giovedì nella sede di Saslong Classic a Santa Cristina si sono recati i direttori di gara della Fis Markus Waldner, Hannes Trinkl e Raimund Plancker. Tutti hanno sottolineato il grande livello di gara nel 2023, apprezzamento ricevuto con soddisfazione dagli organizzatori alto atesini, in particolare dal presidente di Saslong Classic Rainer Senoner: “E’ un elogio che rappresenta un grande stimolo per tutto il comitato organizzatore della Val Gardena – le parole di Senoner, come si legge su Neveitalia – Anche quest’anno vogliamo garantire gare impeccabili e con un programma collaterale coinvolgente. Abbiamo anche parlato di alcune piccole modifiche”. Sulla Saslong si punta a migliorare sempre, in particolare dettagli sulle strutture: “Sarà la cinquantasettesima edizione e stiamo cercando di migliorare ancora nella preparazione della pista e sulle strutture interne. Tutti i nostri settori stanno lavorando bene e con grande impegno”. Non solo Coppa del Mondo, perché Senoner ha anche confermato che a fine novembre, come l’anno scorso, si terrà lo Speed Clinic a Plan de Gralba. Si tratta di una serie di allenamenti per i giovani velocisti italiani.

