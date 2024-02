Nuovo infortunio dopo un mese. Mocellini senza pace. Uscita di pista choc: si rompe tibia e perone

L’uscita di pista e la caduta, oltre le barriere di protezione. Non c’è pace per Simone Mecellini, che ha rimediato un grave infortunio durante la preparazione di una gara di Coppa del mondo. La sfortuna si accanisce un’altra volta sul fondista azzurro, già fermato ad inizio stagione per parecchie settimane a causa di una frattura dello scafoide carpale sinistro.

Il venticinquenne trentino, dopo essere rientrato da appena un mese alle competizioni, è uscito di pista su un tratto di discesa mentre collaudava il tracciato di gara a Canmore, in Canada, sede della tappa di Coppa del mondo del fine settimane. Mocellini ha sfondato le barriere di protezione, finendo la sua corsa qualche metro a valle. Soccorso immediatamente, è stato trasportato in ospedale e gli accertamenti hanno diagnosticato la frattura di tibia e perone della gamba destra. Ulteriori indagini strumentali verranno svolte al suo rientro in Italia.

Mocellini si è già reso protagonista di due podi nelle sprint di Coppa del mondo della passata stagione, con un secondo posto ottenuto a Beitostoelen e un terzo conquistato in Val Di Fiemme, entrambe le gare sempre in tecnica classica. Quanto ai tempi di recupero ancora non si conoscono, bisognerà attendere l’esito dell’operazione, si tratterà probabilmente di uno stop lungo mesi.