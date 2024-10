Sci, tris di Brignone: a Killington per eguagliare Karbon

Bologna, 29 ottobre 2024 – Tre vittorie nelle ultime tre gare. Federica Brignone è stata imbattibile in gigante tra la fine della scorsa stagione e l’inizio di quella nuova, con il grande successo sul Rettenbach di Soelden, in rimonta dopo il terzo posto della prima manche. La valdostana aveva vinto anche le ultime gare della scorsa Coppa del mondo tra Are e le finali di Saalbach, così sono tre i successi consecutivi a un passo da un piccolo record stabilito da una connazionale sedici anni fa. Infatti, fu Denise Karbon in casa Italia a vincere 4 giganti consecutivi tra il 2007 e il 2008 tra Solden, Panorama, Lienz e Spindleruv e dunque Brignone proverà a eguagliare l’altoatesina quando tornerà in pista a fine novembre.

Ora Killington, ma Compagnoni è irraggiungibile

Grande Italia nella prima gara di Coppa del Mondo 2024/2025 con il ritorno alla vittoria di Federica Brignone sul Rettenbach a distanza di nove anni dall’altra, quando si impose nel 2015 nella fase della consacrazione ad alti livelli della sua carriera: oggi la valdostana è la donna più vincente della storia dello sci alpino italiano con 28 successi totali, davanti a Sofia Goggia, ferma da tempo a 24 causa infortunio. Non solo, per Brignone è arrivato il podio numero 70 in carriera e per la nazionale italiana la vittoria numero 130 di ogni tempo. Numeri che testimoniano la forza della valdostana e la grande tradizione sciistica italiana, da sempre fiore all’occhiello del movimento invernale. Ora, davanti a Brignone, la possibilità di un poker in gigante con la prossima occasione il 30 novembre a Killington, data del rientro di Fede in gara dato che ha deciso di saltare gli slalom speciali di Levi e Gurgl che ci sono a novembre. Difficile, quasi impossibile, raggiungere il record di Deborah Compagnoni, capace addirittura di vincere otto giganti di fila dal gennaio 1997, doppietta a Zwiesel, al gennaio 1998 con il successo di Bormio. Intanto, Brignone ha dimostrato di avere ancora gli occhi della tigre e proverà fino in fondo a dare filo da torcere a Mikaela Shiffrin e Lara Gut, ma soprattutto con l’intento di portare a casa un’altra coppa di specialità e ottenere grandi risultati ai mondiali di Saalbach 2025, ovvero il grande appuntamento stagione che è preludio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. E Fede, in queste condizioni, ci può arrivare alla grande nonostante non abbia ancora confermato di voler proseguire la carriera di un altro anno. Archiviata Solden, con anche la vittoria di Steen Olsen al maschile, ora il circus si sposterà nel nord in Finlandia con gli slalom di Levi il 16 e il 17 novembre, poi Gurgl in Austria il 23 e il 24 novembre prima della lunga trasferta nordamericana tra Killington il 30 novembre e Beaver Creek il 15 dicembre.

Leggi anche - Tennis, Sinner si ritira da Parigi Bercy