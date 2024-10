Sinner si ritira da Parigi Bercy: ecco perché

Parigi, 29 ottobre 2024 – Jannik Sinner si ritira dal Masters 1000 di Parigi Bercy. Lo hanno annunciato gli organizzatori del torneo. A causa di un virus intestinale, il numero 1 del mondo è costretto a dare forfait: al suo posto entra in tabellone come lucky loser Arthur Cazaux. Jannik tornerà direttamente alle Atp Finals di Torino.

Il tennista azzurro avrebbe dovuto esordire martedì contro il vincente della sfida tra Ben Shelton e Corentin Moutet, chiamato in campo dopo il ritiro di Felix Auger-Aliassime, bloccato all’ultimo da un fastidio alla schiena.

"Sono dispiaciuto di non poter giocare, ero venuto qui molto presto per potermi preparare, ma ho preso un virus che passerà nei prossimi giorni e quindi non sono pronto: sarà una grande edizione anche senza di me, ci vediamo l'anno prossimo", le parole di un deluso Sinner.

