Quando Sinner tornerà in campo: i prossimi tornei dopo il ritiro a Parigi Bercy

Parigi, 29 ottobre 2024 – Con una scalata straordinaria nel 2024, Jannik Sinner non solo è riuscito a raggiungere il primo posto nella classifica mondiale Atp, ma anche a conquistare ben due titoli del Grande Slam: gli Australian Open e gli Us Open. Ora, dopo aver annunciato il suo ritiro dal Masters 100 di Parigi Bercy, l'attenzione si concentra sugli ultimi impegni cruciali della stagione: le Atp Finals e la Coppa Davis.

Le Finals a Torino

Le Atp Finals si terranno a Torino dal 10 al 17 novembre, un evento attesissimo in cui Sinner sarà il grande favorito del torneo che riunisce i migliori otto giocatori dell’anno. L’altoatesino giocherà dunque in casa, cercando di riscattare la sconfitta dell’anno scorso nella finale contro Novak Djokovic. Questa competizione sarà una occasione speciale per rafforzare ancora una volta il suo status e concludere un anno storico per lui e per tutto il movimento italiano. Oltre al numero uno al mondo, a Torino ci saranno campioni del calibro di Carlos Alcaraz, Alexander Zverev e Daniil Medvedev.

La Coppa Davis a Malaga

Dopo le Finals, Sinner si unirà alla squadra italiana campione in carica per la Coppa Davis, che si svolgerà dal 19 al 24 novembre a Malaga. Per l’Italia guidata dal capitano Filippo Volandri, che punta a riconfermarsi anche quest’anno, la presenza di Sinner sarà determinante. La prima rivale della nazionale italiana sarà l’Argentina.Tutti gli appassionati si aspettano una finale contro la Spagna di Alcaraz e Rafa Nadal, che chiuderà la sua leggendaria carriera proprio a Malaga.