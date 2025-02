Tennis, infortunio alla caviglia per Paolini: niente doppio con Errani

Bologna, 19 febbraio 2025 – Una sconfitta dolorosa, in tutti i sensi, per Jasmine Paolini al Wta di Dubai. L’azzurra è stata sconfitta per 6-4 6-0 da Sofia Kenin, che non batteva una top 5 dal 2020, anche a causa di un infortunio alla caviglia rimediato nel secondo set. Dopo aver perso il primo parziale, al terzo punto del primo game del secondo, Paolini ha perso l’appoggio sulla caviglia, che ha ceduto procurandole una caduta con annessa botta al ginocchio. Paolini è parsa subito molto dolorante, soprattutto alla caviglia, e dopo il medical time out ha deciso di continuare, quasi in lacrime, fino alla conclusione del set che ha dato la vittoria alla Kenin senza particolare lotta. Problemi più seri alla caviglia che al ginocchio, testato durante la pausa medica, e ora per Paolini ci sono tanti punti da difendere durante l’estate, sperando che lo stop possa essere breve.

Da verificare le condizioni della caviglia

Una brutta botta per Jasmine che si avvicinava alla fase più calda della stagione, quella dove dovrà difendere tanti punti fino all’estate, partendo appunto da Dubai ma l’anno scorso ha fatto finale a Roland Garros e Wimbledon, e rischia di saltare la prima parte dei tornei primaverili. Si avvicina infatti Indian Wells, che inizia ai primi di marzo, e per Paolini ci saranno tutti gli esami del caso per stabilire le condizioni della caviglia. L’anno scorso arrivò fino agli ottavi di finale, quindi ci sarebbe anche margine per recuperare punti, ma bisognerà comprendere lo stato della caviglia, se si tratta cioè di semplice distorsione o se ci sarà qualcosa in più che le potrebbe impedire la partecipazione. Jasmine, oltre alla sconfitta con Kenin in singolare, ha dovuto anche abbandonare il torneo di doppio dove era in coppia con la solita Sara Errani. Insomma, un brutto momento per la tennista di Castelnuovo Garfagnana e che rischia di farle perdere il quarto posto della classifica mondiale. L’anno scorso vinse proprio il torneo di Dubai e da lì partì la rincorsa alla quarta posizione in classifica con una fase centrale di stagione eccezionale, coronata anche con la vittoria in doppio alle Olimpiadi di Parigi, fino a raggiungere il best ranking a ottobre, eguagliando Francesco Schiavone. Paolini è stata anche colonna della nazionale di Tathiana Garbin vincitrice della Billie Jean King Cup, ovvero la Davis al femminile. La speranza, dunque, è che l’infortunio non sia troppo grave e che possa al più presto tornare in campo.