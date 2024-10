Sci, Brignone vince il gigante di Soelden: grande rimonta nella seconda manche

Soelden (Austria), 26 ottobre 2024 – La Coppa del Mondo di sci 2024-2025 si apre con lo slalom gigante femminile di Soelden, che vede subito un colpo di scena allorché Lara Gut-Behrami dà forfait a causa di un fastidio al ginocchio. La resa (tra le lacrime) di una delle grandi favorite della vigilia consegna una grande chance a Mikaela Shiffrin e Federica Brignone, che infatti si giocano la vittoria. La statunitense si assicura la prima manche e sembra lanciata verso l'ennesimo successo, ma una seconda manche deludente la porta a piazzarsi solo quinta: la valdostana invece piazza un 2:16.05 che le vale il podio numero 70 in carriera e, soprattutto, la vittoria numero 28, con Alice Robinson seconda e la sorpresa Julia Scheib a chiudere terza. Marta Bassino si piazza invece 13esima: Asja Zenere conclude 20esima.

Prima manche

Ancora prima della gara, si consuma il primo colpo di scena della giornata e dell'intera Coppa del Mondo: Lara Gut-Behrami, tra le grandi favorite della vigilia, non si presenta al cancelletto di partenza per un fastidio al ginocchio raccontato da lei stessa (tra le lacrime). In casa Italia per la medesima ragione non c'è nemmeno Ilaria Ghisalberti, che nei giorni scorsi era caduta in allenamento. La manche va all'altra grande favorita, Mikaela Shiffrin, che chiude in 1:05.82, con Alice Robinson e Federica Brignone (nonostante una sdraiata quasi fatale) a completare il podio parziale con un ritardo rispettivamente di 22 e 40 centesimi. Marta Bassino è quinta con un gap di 90 centesimi, mentre l'altra azzurra a staccare il pass per la seconda manche è Asja Zenere, 22esima con oltre 3" di ritardo dalla fuoriclasse statunitense, che in questa stagione inseguirà la tripla cifra di vittorie: niente da fare invece per Elisa Platino, Roberta Melesi e la debuttante Giorgia Collomb, rispettivamente 39esima, 43esima e 54esima al mattino.

Seconda manche

Zenere si porta momentaneamente in testa con un tempo parziale di 1:08.83, che va a comporre il totale di 2:19.21: la veneta conclude 20esima. Bassino scende in totale in 2:17.91: male la piemontese, 13esima all'arrivo, in particolare sul muro. Brignone invece firma un 2:16.05 che le vale la matematica del podio numero 70 in carriera: podio che assume connotati più interessanti allorché Robinson le sta dietro per 17 centesimi. Non è finita qui: Shiffrin getta alle ortiche il vantaggio accomulato nella prima manche e, complice la scarsa visibilità, va a piazzarsi addirittura solo quinta. Sul podio, per la prima volta in carriera, quindi sale la sorpresa Julia Scheib, che fa felice il pubblico di casa.

Classifica slalom gigante femminile di Soelden

1) Federica Brignone (ITA) in 2:16.05

2) Alice Robinson (NZL) +0.17

3) Julia Scheib (AUT) +1.08

4) Katie Hensien (USA) +1.11

5) Mikaela Shiffrin (USA) +1.21

6) Thea Louise Stjernesund (NOR) +1.38

7) Nina O'Brien (USA) +1.43

8) Katharina Liensberger (AUT) +1.49

9) Mina Furst Holtmann (NOR) +1.54

10) Lena Durr (GER) +1.56

Classifica Coppa del Mondo di slalom gigante femminile

1) Federica Brignone (ITA) 100

2) Alice Robinson (NZL) 80

3) Julia Scheib (AUT) 60

4) Katie Hensien (USA) 50

5) Mikaela Shiffrin (USA) 45

Classifica generale Coppa del Mondo femminile

1) Federica Brignone (ITA) 100

2) Alice Robinson (NZL) 80

3) Julia Scheib (AUT) 60

4) Katie Hensien (USA) 50

5) Mikaela Shiffrin (USA) 45