Sci, Klide salta tutta la stagione: "Devo operarmi alla spalla"

Bologna, 24 ottobre 2024 – Non ci sarà Aleksander Aamodt Kilde in questa stagione di Coppa del mondo, ma il norvegese ha la ferrea intenzione di tornare tra un anno e non pensa al ritiro. La brutta caduta di Wengen sta ancora lasciando il segno sul compagno di Mikaela Shiffrin, che aveva provato a tornare sugli sci a giugno, ma una brutta infezione alla spalla lo ha costretto a luglio a una decisa cura antibiotica e ora a un nuovo intervento chirurgico per poter tornare al 100% in vista della stagione 2025/2026. Dovrà ancora pazientare Kilde, tuttavia ha affermato di voler tenere duro, di non voler mollare la presa dallo sport che ama con vista sulle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Kilde: “Serve un nuovo intervento alla spalla”

Tutti hanno nella mente le immagini di quella brutta caduta sulla Ziel S di Wengen, con Kilde che ha lasciato una striscia di sangue sulla neve a causa di un profondo taglio al polpaccio che lo ha costretto un paio di mesi sulla sedia a rotelle, ma non è stato quello l'infortunio più grave. A creare maggiori problemi è stata la spalla sinistra, soprattutto a causa di una infezione che si è scatenata a luglio dopo che a giugno era già tornato una prima volta sugli sci. L'infezione ha costretto Kilde a un immediato intervento medico e dieci settimane di antibiotici, ma ancora l'arto non è del tutto a posto e a breve ci sarà un'altra operazione, l'ultima per consentirgli di tornare al massimo. Non in questa stagione, ma direttamente nella prossima, con una missione chiara: arrivare a Milano Cortina 2026. "A giugno sono tornato a sciare a Oslo, ma l'infezione sopraggiunta a luglio ha avuto tante complicazioni. Ho fatto dieci settimane di antibiotico e adesso c'è bisogno di un nuovo intervento alla spalla per tornare al massimo. Prometto che tornerò, sono molto motivato a lavorare alla fase riabilitativa in vista della stagione 2025/2026". Kilde non solo salterà la Coppa del mondo, ma anche i mondiali di Saalbach 2025, lui che un oro iridato non è mai riuscito a vincerlo. A Courchevel nel 2023 ha conquistato due argenti, mentre a Cortina 2021 è stato assente per un infortunio al ginocchio. Dovrà attendere i mondiali 2027 di Crans Montana e poi nel suo programma ci sarà la chiusura della carriera agonistica a Narvik, quando ci sarà la rassegna mondiale del 2029. Per ora salta dunque il duello con Marco Odermatt, in una stagione che vedrà anche il clamoroso ritorno di Marcel Hirscher. Senza dimenticare il rientro pure di Lucas Braathen sotto bandiera brasiliana. Si parte sabato a Solden con il gigante femminile con prima manche alle 10 e seconda alle 13, si replica domenica, medesimi orari, con quello maschile. Parte lo spettacolo dello sci alpino, purtroppo senza Kilde.