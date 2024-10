Brignone show a Soelden: vince il primo gigante della Coppa del mondo di sci 2024/25

Roma, 26 ottobre 2024 – Federica Brignone vince la grand opening della Coppa del mondo di sci 2024/25. Nello slalom gigante femminile di Soelden, in Austria, l’azzurra risale nella seconda manche dal terzo posto e si impone davanti alla neozelandese Alice Robinson (staccata al traguardo di 17 centesimi) e all’austriaca Julia Scheib. Quarta a sorpresa l’americana Katie Hensien, autrice di un prodigioso recupero nella seconda discesa. Quinta Mikaela Shiffrin che era in testa dopo la prima manche. Le altre azzurre: solo 13esima Marta Bassino (+1”86), che perde otto posizioni dopo il quinto tempo nella prima manche. Ventesima Asja Zenere a 3”16. Non ha preso parte alla gara Lara Gut-Behrami, detentrice della Coppa del mondo generale 2023/24. L’elvetica ha accusato un risentimento ad un ginocchio ed ha scelto di non partire in via precauzionale. Forfait anche per l'azzurra Ilaria Ghisalberti, vittima di una ccaduta in allenamento nei giorni scorsi, quando aveva accusato una lussazione alla spalla destra. Non si erano qualificate per la seconda manche Roberta Melesi ed Elisa Platino.