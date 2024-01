Sci, Odermatt vince anche in discesa: primo squillo a Wengen. Quarto Schieder

Wengen, 11 gennaio 2024 - E’ arrivata la tanto attesa prima vittoria in discesa per Marco Odermatt. Mai lo svizzero aveva vinto nella disciplina in Coppa del mondo (oro invece ai mondiali) e così la mitica Wengen sulla neve di casa è stata l’occasione per sfatare il tabù. Imprendibile Odermatt, trentesima vittoria in carriera, che ha dominato la prima discesa accorciata sul Lauberhorn e messo in riga tutti gli specialisti, con la conferma di Cyprien Sarrazin, secondo, mentre terzo è stato Aleksander Aamodt Kilde reduce da qualche sintomo influenzale. L’Italia si è comportata bene con tre in top ten (Schieder, Paris e Casse), ma purtroppo senza il podio.

La gara: Kernen S decisiva

Discesa accorciata la prima di Wengen, ma comunque lunga quasi due minuti e la fatica si fa sentire (sabato invece la gara integrale). Neve un po’ spaccata e gli organizzatori sono stati costretti a bagnare, soprattutto in Kernen S, tratto fondamentale per portare fuori velocità nel piano successivo. Partenza poco prima del salto Hundschopf, poi Minschkante, canalino e Kernen S. Di fatto si decide tutto nei primi metri ed è lì che Odermatt fa la differenza. Lo svizzero è letale nella S e porta fuori una grande velocità per il piano successivo, tutto a suo vantaggio con quattro settori su cinque in luce verde. Solo nel tratto centrale ha lasciato qualcosina, prontamente recuperato nella Ziel s, tirata magistralmente. Vittoria in 1’43”32, la trentesima della sua carriera, con 58 centesimi su un ottimo Cyprien Sarrazin e 81 su un Aleksander Aamodt Kilde partito forte ma che ha pagato la stanchezza a causa di una piccola sindrome influenzale accusata ieri. L’Italia si è comportata bene ma è rimasta ai piedi del podio. Bella gara per Florian Scheider quarto a 94 centesimi, cioè solo 13 di distanza dal podio, poi quinto Dominik Paris, che come sempre paga una Kernen S non perfetta, intermedio successivo a 88 centesimi di ritardo, alla fine è quinto a 1”05, il che significa averne persi solo 17 da Odermatt nel resto della pista. Bene si è comportato anche Mattia Casse, settimo a 1”24 subito dietro a Ryan Cochran Siegle, sesto a 1”23, e immediatamente davanti a Otmar Striedinger ottavo a 1”25. Sabato il terzetto italiano ci riproverà nella discesa integrale e con buone possibilità sistemando qualche dettaglio. Tra gli altri italiani discreto Christof Innerhofer quindicesimo a 2"02 nonostante i problemi al polpaccio per la caduta di Bormio. Tra i big molto deludente Vincent Kriechmayr, mai ritmo e mai veloce e fuori dalle prime dieci posizioni. Domani il supergigante, poi la discesa integrale sabato e infine domenica chiusura con lo slalom speciale.

Classifica discesa Wengen

1 Marco Odermatt 1’43”32 2 Cyprien Sarrazzin +0.58 3 Aleksander Aamodt Kilde +0.81 4 Florian Schieder +0.94 5 Dominik Paris +1.05 6 Ryan Cochran Siegle +1.23 7 Mattia Casse +1.24 8 Otmar Striedinger +1.25 9 Alexis Pinturault +1.43 10 Justin Murisier +1.44