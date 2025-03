Oggi a Kvitfjell anche il SuperG. Brignone quarta, ma sempre più sola

Il miglior quarto posto della storia, o quasi: restare giù dal podio ed essere comunque felici, potrebbe essere il titolo della giornata di Federica Brignone ieri sulle nevi di Kvitfjell, in Norvegia, nella discesa-bis di Coppa del mondo che ieri ha visto la campionessa azzurra chiudere quarta. La gara è stata vinta dalla ventiduenne tedesca Emma Aicher davanti all’americana Lauren Macuga e all’austriaca Cornelia Huetter, davanti a un blocco di azzurre: Brignone quarta, Laura Pirovano quinta a tre centesimi e Sofia Goggia sesta con lo stesso distacco.

Per la Brignone questo risultato permette di consolidare il primato nella classifica di discesa (384 punti contro i 368 di Huetter e i 350 di Goggia) ma soprattutto quello in classifica generale portandosi a 1094 punti, contro gli 863 della sua rivale svizzera Lara Gut-Behrami, che è arrivata ottava e quindi ha perso ulteriore terreno.

"Ho provato anche oggi a fare il massimo e rispetto al giorno prima qualcosa mi è riuscita meglio, altro meno bene. Ma in ogni caso sono contenta di questi due giorni, ho sciato bene e sono cresciuta tantissimo in queste condizioni che non erano le mie preferite", ha detto la Brignone alla fine, allontanando pensieri più pesanti.

"Ancora non voglio pensare alla classifica generale ma mi piace pensare di arrivare alle gare di La Thuile, in casa mia, con il pettorale rosso di leader di discesa. Mi spiace aver mancato ancora il podio su questa pista ma ci posso riprovare in superG". Ovvero oggi, sempre a KvitFjell.

Nel gigante maschile a Kranjska Gora ha vinto il norvegese Henrik Kristoffersen, 32 successo in carriera a 31 anni, davanti al brasiliano Lucas Pinheiro Braathen e allo svizzero Marco Odermatt.