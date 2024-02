Oggi alle 10,30, ma il meteo ’accorcia’ la gara. Brignone a Soldeu, chance gigante. Goggia torna a casa

Il clima continua a tenere in scacco la Coppa del mondo di sci. Previsioni meteo non al top in vista delle gare di Soldeu, tanto che la partenza del gigante femminile di oggi è già stata abbassata dalla giuria: la gara sarà molto corta, si prevedono tempi intorno al minuto. Nel frattempo sul tracciato è caduto anche un po’ di nevischio a peggiorare le cose, e pare che possa intensificarsi nelle prossime giornate. Si parte oggi alle 10.30, con seconda manche alle 13.30 (diretta in chiaro su Rai Sport). Otto le azzurre al cancelletto di partenza: Federica Brignone (foto), Marta Bassino, Asja Zenere, Elisa Platino, Roberta Melesi, Ambra Pomaré, Lara Della Mea, Ilaria Ghisalberti. "Non abbiamo fatto la sciata in pista perché c’era nebbia – ha detto ieri Federica Brignone, reduce da Sanremo –. Abbiamo fatto solo un po’ di riscaldamento. Non ho sciato la scorsa settimana. Ho cercato di staccare la testa, perché avevo accumulato troppo nervosismo". E poi il ’bollettino’ neve: "Qui è un po’ zuccherosa perché fa caldo, è poca. La pista di gigante è bellissima e mi piace tantissimo: è una delle mie preferite". Intanto Sofia Goggia è stata dimessa dalla clinica La Madonnina di Milano, dove era stata operata lunedì scorso per l’intervento di riduzione della frattura scomposta pluriframmentaria del pilone tibiale destro, subita in una caduta nel corso di un allenamento di gigante a Pontedilegno.