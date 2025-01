Paura per la Vonn, cade in allenamento, poi si rialza: in corso accertamenti

Lindsey Vonn è caduta poco prima del traguardo nella prima prova cronometrata in vista della discesa di sabato sulla pista Olimpia delle Tofane. La quarantenne campionessa americana non si è procurata fratture, ma le sue condizioni sono in via di valutazione da parte dei medici americani, in particolare il ginocchio nel quale a inizio dell’anno scorso è stata inserita una protesi. La stella statunitense, dopo aver fatto registrare uno dei migliori intertempi allo Scarpadon, ha commesso un errore in uscita dalla zona del Rumerlo scivolando a terra. Fortunatamente, la fuoriclasse di Saint Paul ha avuto la forza di rialzarsi da sola arrivando senza problemi al traguardo. Dalla squadra Usa hanno subito escluso fratture o conseguenze gravi per l’atleta ma sono in corso ulteriori accertamenti precauzionali. Vonn, che era tornata alle gare a fine 2024 dopo essersi fatta operare al ginocchio sinistro inserendo una moderna protesi, ha già ottenuto buoni risultati in Coppa del Mondo, soprattutto nello scorso weekend a St. Anton (sesta in discesa, quarta in supergigante), ma era arrivata a Cortina con la voglia di centrare il podio. E la possibilità di dover rinunciare ad un doppio appuntamento sulle Tofane, sua seconda pista preferita dove il successo in carriera è arrivato ben 12 volte, per via di una banale caduta potrebbe essere per lei difficile da digerire. Intanto, a dominare la prima sessione, è stata Federica Brignone che si è piazzata davanti a tutte con il miglior tempo. Velocissime anche le altre azzurre con Goggia seconda, Delago terza, Curtoni nona e Bassino decima. Nella giornata di domani è in programma la seconda ed ultima prova prima delle gare di sabato e domenica, con la speranza che anche la campionessa olimpica di Vancouver 2010 possa riprendersi in tempo.