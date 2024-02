Prima manche da incorniciare, troppi errori nella seconda. Bassino e Brignone illudono, poi Soldeu delude

Il nevischio, la pista accorciata, il sale sulla neve. E Marta Bassino che per una prima manche quasi perfetta accarezza il sogno. Dietro a pochi centesimi c’è Brignone reduce da Sanremo. Ieri poteva quasi sembrare la mattinata azzurra perfetta, ma è nella seconda manche che si sgretola l’incantesimo, come la neve, lavorata a causa del clima pazzo per tutto il weekend. La sciata delle azzurre appare meno fluida e sicura: a uscire è ancora una volta Lara Gut-Behrami. La svizzera, nona a metà gara, in 1’01”70 batte di un centesimo la neozelandese Alice Robinson e di 15 la statunitense AJ Hurt. Delusione azzurra per Bassino e Brignone, chiudono in sesta e quarta posizione, a 0”32 e 0”22 da Gut-Behrami, che oltre a consolidare la leadership nella classifica di specialità scalza dal comando di quella assoluta la statunitense Mikaela Shiffrin.

Tra gli uomini, Marco Odermatt centra a Bansko la sesta vittoria stagionale su sei gare. Inoltre, per ‘Odi’ è la nona vittoria consecutiva tra le porte larghe e la 34esima della carriera in Coppa del mondo. Miglior azzurro, decimo a 2”01, Filippo Della Vite.