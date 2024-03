Prosegue il cammino da primato dell’atleta valdostano. Origone forza 15: un’altra Sfera

Gioia doppia in casa azzurra, anche Simone Origone (foto Fisi/Pentaphoto) ha conquistato la Coppa del Mondo nello sci di velocità. Per lui si tratta della 15ª sfera di cristallo in carriera. Le avverse condizioni meteo non hanno consentito a Vars, Francia, di completare il recupero della quarta tappa di Coppa del Mondo, inizialmente prevista nella pirenaica Grau Roig, così per Origone e Greggio si è spalancata la via verso il trionfo a punteggio pieno nelle rispettive classifiche generali. La classifica finale della stagione vede Origone svettare a punteggio pieno a quota 300 davanti al francese Simon Billy, 240 punti grazie al triplice secondo posto, mentre in terza posizione si affaccia il neozelandese Tawny Wagstaff con 155 punti. Per Origone è un cammino avviato nel 2004 che lo vede detentore del primato per il terzo anno di fila.