Razzoli vicino al ritiro? Sabato in Slovenia potrebbe essere l’ultimo slalom

Reggio Emilia, 5 marzo 2024 – Quello di Kranjska Gora in Slovenia, anticipato a sabato per esigenze meteo, sarà l'ultimo slalom di Giuliano Razzoli in Coppa del Mondo? La notizia si sta diffondendo sia nell'ambiente sciistico internazionale sia lungo i paesi, e soprattutto i luoghi di ritrovo del crinale, ma non trova conferme nell'entourage del campione olimpico di Vancouver 2010.

Al culmine della sua stagione in Coppa del Mondo, alle soglie dei 40 anni e dopo un'annata in cui non è riuscito a togliersi alcuna soddisfazione, il "Razzo" starebbe pensando di dire basta e cominciare ad impostare la seconda fase della sua vita: considerando anche che a fine mese diventerà padre per la prima volta.

A far optare l'atleta azzurro per l'idea di chiudere la carriera è stato anche il fatto che i guai fisici continuano a tormentarlo, in particolare a carico della schiena che è stata il suo tallone di Achille lungo gli oltre 20 anni di percorso agonistico ad alti livelli.

Posta l'alta probabilità che la gara di sabato rappresenti davvero l'ultimo giro di valzer di Razzoli sui pendii del circo bianco, assume ancora più valore l'iniziativa del "Razzo fan Club", che per la trasferta in terra slovena sta organizzando un pullman di tifosi al seguito che, a questo punto, partirà venerdì a mezzanotte da Villaminozzo. E chissà che l'orgoglio, l'entusiasmo e le motivazioni, che mai gli sono mancate, non portino Razzoli oltre ogni ostacolo e gli consentano di regalare ai suoi tantissimi fans una giornata che, vada come vada, sarà comunque magica.