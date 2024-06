Sofia in pista allo Stelvio. Goggia torna a sciare quattro mesi dopo il grave infortunio

"Quattro mesi dopo... prime curve!". Sofia Goggia torna sugli sci dopo l’incidente dello scorso febbraio in allenamento, in cui aveva riportato la frattura della tibia: l’olimpionica azzurra ha postato sui social un video mentre scia sulle note di Ultimo. "Procediamo senza fretta – scrive la campionessa bergamasca – ma senza sosta, animus pugnandi. Ci vorrà tempo, calma e pazienza, è già tantissimo essere sulla neve oggi, Un sentito grazie a chi mi supporta e sopporta".

Goggia, 31 anni, campionessa olimpica di discesa nel 2018 a Pyeongchang e argento sempre in discesa ai Giochi di Pechino 2022, due medaglie ai Mondiali, 24 vittorie in Coppa del Mondo con 4 ’Coppette’ di libera, si era infortunata il 5 febbraio scorso a Pontedilegno ed era stata subito operata. Aveva riportato la frattura multipla della tibia e del malleolo tibiale. Sono poi seguiti lunghi mesi di fisioterapia e di recupero funzionale in palestra e in acqua.

Non è dato ancora sapere se Sofia sarà puntualmente al via della prossima stagione, ma i segnali della campionessa sono molto incoraggianti.