Regina Federica. Brignone-bis, fenomeno al Sestriere: "Questa è una stagione incredibile»

Per i successi in fotocopia suonate a casa Brignone. Perché passati i malanni (o quasi) la super campionessa valdostana sovverte pure la regola non scritta dello sport: vincere è difficile, confermarsi è un’impresa. Fede chiude una due giorni da sogno al Sestriere con un altro successo nel suo gigante: da Saalbach in avanti ha centrato primi posti fra le porte larghe. Tre gare e tre vittorie. Le due sfide piemontesi l’hanno esaltata con due seconde manche irresistibili che le hanno permesso di scrivere altri record: 34 vittorie in Coppa del mondo di cui 16 in gigante, sette in questa stagione pazzesca.

Se i malanni di stagione li ha seminati direttamente con il trionfo del venerdì, ieri Brignone ha vinto in 2’08″81 la sfida contro un clima un po’ complicato lasciando dietro di sè a 0″77 Lara Gut Behrami e a 0″79 Alice Robinson. "Non c’erano condizioni facili, la visibilità per le ultime non era ottimale. Sono andata all’attacco dopo una prima manche solida, eravamo tutte vicine e ho voluto tentare il massimo – spiega –: ho cercato di prendere tutte le curve al meglio, di spingere dall’inizio alla fine. Oggi mi sentivo maggiori energie dopo la febbre dei giorni scorsi e sono contentissima".

Ma dietro a quella che pare una magia non c’è alcun particolare gioco di prestigio. Solo la grinta di un’atleta che dal 2015 ha imposto un cambio di passo alla sua carriera curandosi in mente, corpo e alimentazione. "E’ una stagione incredibile ma ci sono ancora tante tappe. L’anno scorso il mese di gennaio ha rovinato il mio cammino: ora voglio isolarmi e pensare solo alle mie gare, al mio sciare. Mi spiace aver perso punti in tre giganti, quest’anno, ma sono sempre andata all’attacco e sto mettendo in pista il mio miglior sci". Fede non vuol tirar le somme di una classifica per la coppa di cristallo che si vede sempre più vicina: Brignone sale a 999 punti, portando a ben 190 lunghezze il margine su Gut-Behrami, con Ljutic terza a quota 673 tallonata da Goggia, sesta a 621. Già, Sofia, che nella seconda manche scala la classifica fermandosi ai piedi del podio, un quarto posto che rappresenta il miglior suo risultato tra le porte larghe dal gennaio 2018. Niente da fare invece per Marta Bassino, che non completa la gara.

Non c’è nessuno nella disciplina come Brignone: sedici vittorie in carriera in gigante, per staccare in una classifica a tutto tondo il mito Alberto Tomba (15). Dicevamo prima, la cura del corpo, della mente, che le ha permesso letteralmente di lasciar andare gli sci anche nelle gare di velocità: "Sto vivendo un momento fantastico perché mi sento come rilassata – aggiunge –, resto concentrata e vivo le emozioni sul momento. Sento tante persone vicine a me, in Italia e all’estero: a Sestriere ho sentito il boato lungo tutta la pista dopo che sono uscita dal cancelletto. Il tifo lo sento, magari non aiuta, ma da una bella sensazione".

Oggi al Sestriere lo slalom: prima manche alle 9:30, seconda alle 12:15 sui canali Rai Sport ed Eurosport.