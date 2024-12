Sarrazin e Zazzi finiscono all’ospedale. Stelvio, polemiche sulla pista dei Giochi

La discesa libera di Bormio di oggi è stata preceduta da una giornata nera: ieri due incidenti molto gravi hanno caratterizzato le prove, con il francese Cyprien Sarrazin, vincitore della gara un anno fa, operato ieri sera per ridurre per un ematoma subdurale dovuto al trauma cranico, mentre l’azzurro Pietro Zazzi ha riportato la frattura di tibia e perone e ha chiuso in anticipo la sua stagione.

Ieri durante la seconda prova cronometrata Sarrazin ha perso il controllo degli sci nel finale di pista, volando via dopo un dosso e rimbalzando violentemente sulla pista, prima di finire la sua corsa tra i teloni e le reti dopo una lunga scivolata. Soccorso e portato subito in ospedale in elicottero, dopo qualche ora il comunicato ufficiale della federsci francese ha reso nota la diagnosi: "ematoma cranico subdurale" per il quale è stato deciso di intervenire subito chirurgicamente per drenare il versamento. Sarrazin, 30 anni, è caduto in fondo al muro di San Pietro della pista ‘Stelvio’.

Poco tempo dopo la ripresa delle prove, anche l’azzurro Pietro Zazzi si è fatto male cadendo: per lui frattura scomposta di tibia e perone della gamba destra. Il 30enne di casa è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Sondalo, dove le radiografie hanno evidenziato la frattura che in pratica mette fine alla stagione per l’azzurro, e poi da lì a Milano dove stamattina sarà operato dall’equipe della Commissione medica FISI.

"È sempre brutto assistere a incidenti di questo tipo. Quello dello Stelvio è un pendio sfidante che gli atleti conoscono ormai benissimo dopo tante stagioni", ha detto il direttore di gara Omar Galli, mentre la delegazione francese scatenava le polemiche sulla sicurezza della pista che ospiterà anche le gare maschili di Milano Cortina 2026. Oggi nella discesa che inizia alle 11.30 (diretta Rai 2 ed Eurosport 1) gli azzurri al cancelletto di partenza saranno otto, con Paris e Casse leader. Le ragazze invece saranno di scena a Semmering, in Austria, nel gigante con manche alle 10 e alle 13: in gara Bassino, Brignone, Melesi, Zenere, Platino, Ghisalberti, Collomb e Della Mea.