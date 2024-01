Sarrazin sfata il tabù del trio super della velocità e vince il Super-G di Wengen

Wengen (Svizzera), 12 gennaio 2024 – A distanza di tre anni si ferma l’egemonia Kriechmayr, Kilde e Odermatt, che si sono spartiti tutti i Super-G dal 2020 ad oggi. A interrompere il trend è il francese Cyprien Sarrazin, autore di una manche incredibile, senza freni e senza troppe paure, rifilando quasi sei decimi a Odermatt e un secondo a Kilde.

A Wengen si parla francese

Il vincitore è a sorpresa Cyprien Sarrazin, un vero proiettile a Wengen e al secondo successo in carriera e altrettanti podi consecutivi nella medesima località in sole ventiquattro ore. Il francese compie una discesa pazzesca prendendosi i suoi rischi e rifilando oltre tre secondi a Read, in quanto sceso con il pettorale numero tre. Di fatto è imprendibile anche per i big, perché Odermatt non è così esplosivo e perde 58 centesimi davanti al nostro Guglielmo Bosca. Quest’ultimo sarà alla fine nei cinque grazie ad una prova in cui ci si può tranquillamente metterci la firma, dove perde il podio da Kilde per soli 16 centesimi. Davanti a lui un ritrovato Dominik Paris, quarto al traguardo a poco oltre un secondo dal primo posto di Cyprien Sarrazin.

Paura Pinturault

Lontanissimo l’austriaco Daniel Hemetsberger, che non trova il modo di rimanere in linea di galleggiamento con i migliori; della stessa linea è il canadese James Crawford, a quasi due secondi da Sarrazin; va peggio ad Alexis Pinturault, che con una rovinosa caduta dopo il terzo intertempo sul salto chiude anzitempo la gara. Momenti di apprensione in cui si prospetta un possibile infortunio visto anche le lunghe tempistiche di attesa per riprendere la gara. A terra dolorante, Pinturault viene portato via con l’elicottero per ulteriori accertamenti. Non benissimo il nostro Mattia Casse decimo al traguardo, un po' al di sotto delle sue aspettative in quanto lui predilige questa disciplina. Tra i due azzurri si spartiscono le posizioni Svizzera e Austria con Babinsky, Murisier, Haaser e Rogentin racchiusi in soli tre decimi. Per gli altri azzurri nella start list si conta al traguardo il solo Christof Innerhofer, diciannovesimo quando devono ancora scendere Florian Schieder, Pietro Zazzi e Benjamin Jacques Alliod.

La classifica del super-g di Wengen 1. Cyprien Sarrazin 1’47’’75 2. Marco Odermatt +0.58 3. Aleksander Aamodt Kilde + 1’00 4. Dominik Paris +1’06 5. Guglielmo Bosca +1’16 6. Stefan Babinsky +1’28 7. Justin Murisier +1’38 8. Raphael Haaser +1’42 9. Stefan Rogentin +1’58 10. Mattia Casse +1’62