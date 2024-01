Schieder, il sogno sfiorato: "La Streif è fatta per me"

La temibile Streif è ancora il terreno di caccia dell’azzurro che non ha paura della velocità. Florian Schieder dimostra, praticamente a un anno esatto di distanza che Kitzbuehel è come casa sua: secondo posto, come nella passata stagione, davanti pure all’alieno Odermatt. Solo un indomito Cyprien Sarrazin – oltretutto in striscia positiva dopo Wengen – ha saputo fare di meglio (1’55”75), appena 5 centesimi più veloce del nostro uomo jet. Quanto basta però per strappargli il gradino più alto del podio: "Non so dove posso aver perso quel margine – analizza l’atleta in forza ai carabinieri –. Forse in uscita dall’’Hausbergkante’ non ho rischiato al cento percento perché la visibilità non era molto buona

Quello di Kitzbuehel si conferma comunque un tracciato praticamente cucito addosso a Schieder, che appena dodici mesi fa firmò proprio qui l’impresa, con il suo primo podio in Coppa del Mondo, partendo però con il pettorale numero 43. Ieri, dopo una serie di buon risultati che lo hanno fatto risalire nella classifica di merito, è sceso con il numero 12. "Dopo questa conferma non posso più negare che questa pista sia fatta per me: sulla ‘Streif’ mi diverto sempre ma confesso di essere già carico per domani (oggi, ndr), avrò un’altra chance e attaccherò tutta per provare a fare meglio". Una sorta di ’sfida’ lanciata al compagno Dominik Paris, ieri solo sesto. Ma oggi entra in gioco anche la variabile clima: gli esperti hanno previsto temperature a picco, oltre la decina di gradi sotto lo zero. Una condizione che potrebbe esaltare la sciata potente di ’Dome’.

"Sono abbastanza contento della mia prova, tanto di cappello a

Schieder per aver saputo confermarsi – resta prudente però lo sciatore-rock di Merano –. Domani la pista dovrebbe essere più ghiacciata, condizione che mi piace: ma si vedrà". Oggi quindi si bissa, con le speranze azzurre più vive che mai: appuntamento con la seconda discesa valida per l’Hahnenkammrennen, partenza fissata alle 11:30, diretta su Rai Sport.

Oggi e domani è pure il turno delle quote rosa. Il circo bianco al femminile a Jasna, teatro di un gigante e di uno slalom. L’Italia sarà presente nella località slovacca con 16 azzurre. Tra le porte larghe spazio – tra le altre – a Federica Brignone, Marta Bassino e Roberta Melesi, debutta Ambra Pomarè. Protagoniste tra quelle strette, (sempre tra le altre) Martina Peterlini, Marta Rossetti, Lara Della Mea. Riflettori puntati soprattutto su Brignone che proverà a difendere il pettorale rosso di leader della graduatoria di gigante. Prima manche alle 9.30, seconda alle 13, con diretta su Rai 2.