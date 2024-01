A Schladming vince ancora Strasser. Out Vinatze, nono Sala

Schladming, 24 gennaio 2024 - E’ ancora Linus Strasser il re dello slalom. A Schladming è arrivato il bis del tedesco dopo la preziosa vittoria di Kitzbuhel, ma con condizioni nettamente differenti. Freddo a Kitz, caldo e pioggia sulla Planai, ma Strasser è stato ancora una volta il più bravo, mettendo una bella ipoteca nella prima manche e consolidandosi nella seconda per battere Timon Haugan e Clement Noel. L’Italia recrimina per Alex Vinatzer, quinto a metà gara ma fuori nella seconda, mentre Tommaso Sala si piazza in una discreta ottava posizione.

Gara sotto la pioggia, pista difficile

Neve abbastanza scivolosa sulla Planai, la pioggia ha ulteriormente complicato anche la visibilità e sono stati favoriti i primi pettorali, oppure quelli dopo il dieci una volta formata la famosa vasca sotto porta. Infatti la prima manche è andata al pettorale due, cioè Linus Strasser, che ha sfruttato l’uscita con l’uno di Zenhaeusern per prendersi il miglior tempo con 11 centesimi su Timon Haugan, con il pettorale 12, e 36 su Clement Noel, pettorale 2. Bene la Norvegia con anche Atle Lie McGrath in posizione di attacco grazie al quarto tempo con 62 centesimi. Egregio Alex Vinatzer, bravo nel rimanere nel solco della pista con un ottimo quinto parziale a 67 centesimi nonostante il pettorale 18, davanti a Daniel Yule ed Henrik Kristoffersen. In difficoltà anche il padrone di casa Manuel Feller, poco in ritmo e solo ottavo a 1”04. Se l’è cavata Tommaso Sala, sceso con il dieci, con il tredicesimo tempo a 1”42. Non altrettanto Stefano Gross che è rimasto fuori dai trenta per tre centesimi. Sotto una pioggia ancora più fitta la seconda manche ha visto condizioni sempre più difficili, con neve che ben presto si è sfaldata sotto il passaggio degli sciatori. Meglio ha interpretato la situazione ancora Linus Strasser, che ha amministrato il vantaggio per vincere la seconda gara consecutiva dopo Kitzbuhel. Dal ghiaccio di qualche giorno fa alla pioggia della Planai, Strasser ha fermato i cronometri sul tempo di 1’45”20, con 28 centesimi di vantaggio su un ottimo Timon Haugan e 1”02 sul francese Clement Noel, di nuovo sul podio e capace di rintuzzare la pericolosa rimonta dello svizzero Marc Rochat che è salito dalla decima alla quarta. Niente da fare per gli italiani, Alex Vinatzer ci ha provato ed era in vantaggio di pochi centesimi su Rochat all’ultimo intermedio, ma una inforcata a poche porte dall’arrivo lo ha privato di un importante piazzamento almeno in top five. A salvare la spedizione è stato allora Tommaso Sala, bravo a risalire fino alla nona posizione dietro Feller quinto, Kristoffersen sesto, Jakobsen settimo e Yule ottavo. Il secondo successo consecutivo di Strasser vale l’avvicinamento a Feller nella classifica specialità: l'austriaco comanda con 440 punti contro i 308 del tedesco, mentre Haugan è terzo a 228.

Classifica slalom

Strasser 1’45”20 Haugan +0.28 Noel +1.02 Rochat +1.08 Feller +1.14 Kristoffersen +1.15 Jakobsen +1.29 Yule +1.32 Sala +1.78 Gstrein +1.79