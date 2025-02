Mondiali di sci 2025 oggi: Meillard trionfa in slalom. Sprofondo azzurro

Saalbach-Hinterglemm (Austria), 16 febbraio 2025 - I Mondiali di sci 2025 si chiudono con lo slalom speciale maschile, al mattino dominato da Clément Noel, che poi nella seconda manche inforca e consegna l'oro a Loic Meillard e al suo 1:54.02: completano il podio, a una distanza rispettivamente di 26 e 52 centesimi, Atle Lie McGrath e Linus Strasser. Il bottino per casa Italia nell'ultimo atto a Saalbach-Hinterglemm è magrissimo: Tobias Kastlunger e Alex Vinatzer non concludono la seconda manche, mentre Stefano Gross, l'unico azzurro a concludere la prova, chiude 20esimo con un ritardo di 2.73.

Prima manche

Il miglior tempo del mattino è firmato da Clément Noel (Francia), che scende in 59.23: completano il podio parziale, a una distanza rispettivamente di 19 e 64 centesimi, Loic Meillard (Svizzera) e Atle Lie McGrath (Norvegia). Il miglior italiano è Stefano Gross, 14esimo a 1.88, mentre Alex Vinatzer è 24esimo con un ritardo di 2.54: chiude la top 30 Tobias Kastlunger a 3.22 dal leader provvisorio.

Seconda manche

Proprio quest'ultimo va fuori nel terzo settore dopo aver guadagnato 55 centesimi di margine su Matej Vidovic (Croazia) e dal suo 1:57.58: lo stesso destino tocca ad Alex Vinatzer. Come da copione in questa fase della gara, le posizioni di vertice cambiano con frequenza: l'1:55.63 di Dominik Raschner (Austria) si impone al comando, con Stefano Gross a fare peggio di 1.12 di un tempo che resiste in vetta. Poi sale in cattedra Dave Ryding (Gran Bretagna), che piazza un 1:55.53 che viene scalzato dall'1:54.81 di Manuel Feller (Austria). Al comando va poi Linus Strasser (Germania), che scende in 1:54.54, migliorato di 26 centesimi da Atle Lie McGrath (Norvegia). Tocca poi a Loic Meillard (Svizzera), che scende in 1:54.02, mettendo pressione al leader del mattino Clément Noel (Francia): quest'ultimo perde subito i 19 centesimi di margine accumulati al mattino prima addirittura di inforcare, consegnando così l'oro a Meillard.

Classifica slalom speciale dei Mondiali di sci 2025

1) Loic Meillard (SUI) in 1:54.02 2) Atle Lie McGrath (NOR) +0.26 3) Linus Strasser (GER) +0.52 4) Manuel Feller (AUT) +0.79 5) Timon Haugan (NOR) +0.89 6) Dave Ryding (GBR) +1.51 7) Steven Amiez (FRA) +1.56 8) Dominik Raschner (AUT) +1.61 9) Tanguy Nef (SUI) +1.69 10) Samuel Kolega (CRO) +1.82