Sci, Anna Swenn Larsson vince lo slalom di Soldeu

Soldeu (Andorra), 11 febbraio 2024 - Mentre lo slalom maschile di Bansko viene cancellato a causa delle avverse condizioni meteo, quello femminile di Soldeu ha luogo regolarmente e premia Anna Swenn Larsson, già prima nella manche iniziale e poi vincitrice grazie a un tempo di 1:49.25: alle spalle della svedese si piazzano Zrinka Ljutic e Paula Moltzan, attardate rispettivamente di 35 e 83 centesimi, con le due che in pratica si invertono le posizioni della prima manche. La migliore delle tre italiane qualificatesi per il secondo round è Marta Rossetti, 12esima con un ritardo di 1.93: Vera Tschurtschenthaler chiude 18esima, mentre Paterlini è 27esima.

Prima manche

La prima manche premia Anna Swenn Larsson, che chiude in 54.45, precedendo sul podio parziale Paula Moltzan e Zrinka Ljutic rispettivamente di 14 e 42 centesimi. La migliore italiana è Marta Rossetti, che mette a referto un 56.34 che le vale il 19esimo tempo parziale: staccano il pass per la seconda manche anche Martina Peterlini, che chiude in 56.97 e Vera Tschurtschenthaler, che si qualifica con un tempo di 57.09, mentre restano fuori dalla top 30 Lara Della Mea, Lucrezia Lorenzi, Beatrice Sola ed Emilia Mondinelli.

Seconda manche

Tschurtschenthaler chiude in 1:51.54, mentre Peterlini mette a referto un 1:52.23: l'ultima azzurra in gara, Rossetti, termina invece in 1:51.18, che le vale il momentaneo secondo posto alle spalle di Chiara Pogneaux. Entrano poi nel vivo i giochi per la vittoria quando in pista si presentano le prime tre della prima manche: al comando, con un tempo di 1:49.60, balza Ljutic, che per 48 centesimi si mette alle spalle anche Moltzan. Solo Swenn Larsson può togliere la vittoria alla giovanissima croata: è proprio questo che succede, con la svedese a imporsi grazie a un tempo totale di 1:49.25.

Classifica slalom di Soldeu

1) Anna Swenn Larsson (SWE) in 1:49.25

2) Zrinka Ljutic (CRO) +0.35

3) Paula Moltzan (USA) +0.83

4) Michelle Gisin (SUI) +0.88

5) Camille Rast (SUI) +1.02

6) Lena Durr (GER) +1.38

7) Ali Nullmeyer (CAN) +1.39

8) Katharina Truppe (AUT) +1.42

9) Katharina Liensberger (AUT) +1.59

10) Chiara Pogneaux (FRA) +1.61

Classifica Coppa del Mondo di slalom

1) Mikaela Shiffrin (USA) 630

2) Petra Vlhova (SVK) 505

3) Lena Durr (GER) 442

4) Michelle Gisin (SUI) 332

5) Sara Hector (SWE) 299

Classifica generale Coppa del Mondo

1) Lara Gut-Behrami (SUI) 1214

2) Mikaela Shiffrin (USA) 1209

3) Federica Brignone (ITA) 928

4) Petra Vlhova (SVK) 802

5) Sofia Goggia (ITA) 792