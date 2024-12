Sci, appuntamento dalle 11,45. Super G sulla Saslong. Paris a caccia del bis

Il circo bianco maschile riparte dalla Val Gardena. Oggi l’apertura delle danze con il Super G, sabato invece la Discesa libera (diretta su Rai Sport ed Eurosport). L’edizione numero 57 sulla mitica ’Saslong Classic’ ha tanti favoriti ma nessuno in particolare. L’Italia punterà in entrambe le gare su Dominik Paris (vincitore della discesa del 2023) e Mattia Casse. Tra gli altri big ecco Bryce Bennett, due volte vincitore sulla pista valgardenese, e Vincent Kriechmayr, due successi in Super G e uno in discesa. Da non sottovalutare Marco Odermatt, detentore della Coppa del mondo, e i francesi Cyprien Sarrazin e Nils Allegre.