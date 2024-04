Sci, Brignone quarta volta tricolore in gigante: dominio in Val Senales

Val Senales, 3 aprile 2024 - Si è aperta secondo pronostico la seconda settimana di campionati italiani di sci alpino. Inizia la parte tecnica del programma dopo le gare veloci di settimana scorsa e Federica Brignone ha subito imposto il suo talento nello slalom gigante sulla pista Lazaun in Val Senales. La valdostana ha conquistato il suo quarto tricolore tra le porte larghe dominando la prova con un margine incredibile sulla seconda. Brignone ha infatti chiuso la gara con il tempo su due manche di 2’00”96, rifilando ben 2”40 alla giovane Giorbia Collomb, diciassettenne in forza ai Carabinieri che ha conquistato la sua seconda medaglia agli assoluti dopo quella in combinata l’anno scorso. Per Brignone, invece, è il decimo titolo assoluto e il quarto in gigante. A completare il podio con il terzo posto tra le italiane, quarta assoluta, Lara Della Mea dell’esercito con 3”07 di ritardo, rimontando tre posizioni nella seconda manche ma rimanendo dietro alla svizzera Vanessa Kasper che ha chiuso terza assoluta a 3”01. Fuori dal podio tricolore Elisa Platino (Carabinieri, +3″43) che era quinta a metà gara, con Ilaria Ghisalberti (Carabinieri), sesta a 3″75 seguita da Francesca Carolli (Esercito) settima a 3″77 grazie alla rimonta di dieci posizioni nella seconda manche. Per Fede quarto titolo dopo quelli del 2011, 2017 e 2018.

Curling, la nazionale maschile rischia ai mondiali

Sono settimane anche di campionati mondiali di Curling. Se le ragazze hanno portato a termine un buon percorso, fermate in semifinale dalla solita Svizzera, i maschi sono in lotta nel round Robin per accedere alla fase a eliminazione diretta. La strada si fa in salita, perché gli azzurri di Retornaz sono a quota tre sconfitte su sette partite e dopo quella con gli Stati Uniti è arrivata anche quella con la fortissima Svezia. La squadra di Niklas Edin ha prevalso per 7-5 al cospetto di una Italia coriacea ma non sufficiente al grande colpo, che era comunque difficile. L’accesso ai playoff non è scontato, perché la nazionale è ora sesta al pari degli Usa, cioè l’ultimo posto disponibile per il tabellone che partirà con uno spareggio per l’accesso alle semifinali, garantite invece per le prime due in classifica. Comanda la Svezia a punteggio pieno con 7 vittorie, poi Canada con un record di 6-1, seguono Germania, Scozia e Svizzera con 5-2 e poi appunto Italia e Usa con 4 vittorie e 3 sconfitte. Ora per l’Italia sfida contro l’Olanda nel pomeriggio di mercoledì, poi giovedì la Nuova Zelanda e la Svizzera, poi chiusa di Round Robin venerdì contro Germania e Norvegia.