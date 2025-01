Sci, Brignone vince il Super-g di Cortina. Curtoni quarta, Goggia settima

Cortina d'Ampezzo, 19 gennaio 2025 - Ieri l'Olympia delle Tofane, nella discesa libera, l'aveva domata Sofia Goggia: il dominio italiano prosegue nel super-g, che vede Federica Brignone vincere a Cortina d'Ampezzo grazie a un tempo di 1:21.64. Per la valdostana, leader della graduatoria generale, arriva la vittoria in Coppa del Mondo numero 31, nonché il 75esimo podio, con distacchi tra l'altro importanti sulle altre: l'unica sotto il secondo è Lara Gut-Behrami, attardata di 58 centesimi e prima nella classifica di specialità, con la connazionale Corinne Suter a chiudere il podio a 1.08. Appena giù, al quarto posto, c'è Elena Curtoni, mentre Sofia Goggia è settima, Laura Pirovano termina 12esima, con Roberta Melesi attardata di due posizioni: la nota stonata è Marta Bassino, che sbaglia e va fuori.

La cronaca

L'1:22.72 di Corinne Suter (Svizzera) resiste fino all'1:21.64 di Federica Brignone, momentaneamente prima nonostante un leggero errore in una linea: l'errore precedente di Marta Bassino nel terzo settore, con tanto di rinuncia alla gara, era invece stato molto più grave. Elena Curtoni ferma il cronometro dopo 1:22.75, piazzandosi al terzo posto momentaneo. Sofia Goggia perde subito 36 centesimi, che diventano poi 64: il ritardo cresce dopo un'incertezza fino all'1:22.89 finale che vale il provvisorio quinto posto. La grande minaccia si chiama Lara Gut-Behrami (Svizzera), che a sua volta sbaglia parecchio e si piazza al secondo posto a 58 centesimi. Laura Pirovano chiude in 1:23.24, trovando il decimo posto momentaneo: Roberta Melesi termina in 1:23.36, non riuscendo invece a entrare nella top 10. Tocca poi a Lindsey Vonn (Stati Uniti), la più vincente sull'Olympia delle Tofane: la fuoriclasse perde subito 23 centesimi, poi 28 prima di cadere in una curva verso sinistra.

Classifica super-g Cortina d'Ampezzo

1) Federica Brignone (ITA) in 1:21.64 2) Lara Gut-Behrami (SUI) +0.58 3) Corinne Suter (SUI) +1.08 4) Elena Curtoni (ITA) +1.11 5) Ricarda Haaser (AUT) +1.14 6) Kajsa Vickoff Lie (NOR) +1.22 7) Sofia Goggia (ITA) +1.25 8) Ariane Raedler (AUT) +1.45 9) Cornelia Huetter (AUT) +1.47 10) Emma Aicher (GER) +1.50

Classifica Coppa del Mondo di super-g

1) Lara Gut-Behrami (SUI) 285 2) Federica Brignone (ITA) 250 3) Sofia Goggia (ITA) 196 4) Cornelia Huetter (AUT) 187 5) Lauren Macuga (USA) 178

Classifica generale Coppa del Mondo

1) Federica Brignone (ITA) 639 2) Camille Rast (SUI) 533 3) Sara Hector (SWE) 507 4) Lara Gut-Behrami (SUI) 504 5) Zrinka Ljutic (CRO) 456