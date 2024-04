Sci, campionati italiani: De Aliprandini tricolore in gigante, Gross trionfa in slalom

Val Senales, 6 aprile 2024 - Si è chiusa la stagione agonistica italiana dello sci alpino con le ultime due gare dei campionati italiani in Val Senales. Dopo i trionfi di Brignone e Rossetti in gigante e slalom femminili, la rassegna è stata chiusa dalle prove tecniche maschili che hanno visto le vittorie del 37enne Stefano Gross in slalom e di Luca De Aliprandini in gigante. Primo titolo in carriera per il rappresentante delle Fiamme Gialle.

Venerdì trionfo di Stefano Gross che dunque si è confermato campione italiano assoluto in slalom. A trentasette anni è arrivato il quarto tricolore per il portacolori delle Fiamme Gialle in seguito a quelli vinti nel 2013, 2021 e 2023. Vittoria di misura per Gross che ha chiuso in 1’51”27 con 17 centesimi su Tobias Kastlunger (Fiamme Gialle) e 86 centesimi sul giovane sudtirolese Matteo Canins (sempre Fiamme Gialle) che si è classificato terzo. A seguire, quarto posto per Simon Maurberger (Carabinieri), con il cuneese Corrado Barbera (Esercito) costretto a cedere due posizioni nella seconda manche per il quinto posto finale a 1″05 dalla testa. L’undicesimo posto a 2″14 da Gross ha invece permesso ad Hans Vaccari (Esercito) di cogliere il successo di tappa del Gran Premio Italia Dicoflor, circuito dedicato agli atleti non inseriti nelle squadre nazionali; alle sue spalle il comasco Francesco Zucchini (Asv Prad Raiffeisen Werbering) ha colto il successo di giornata tra i giovani.

Primo titolo per De Aliprandini

L’ultima gara, ovvero lo slalom gigante in programma sabato, è stata vinta invece da Luca De Aliprandini, che ha conquistato il suo primo tricolore tre le porte larghe. Il portacolori delle Fiamme Gialle aveva chiuso in testa la prima manche con 35 centesimi su Simon Talacci e 37 su Filippo Della Vite, con Alex Vinatzer quarto a 86. Nella seconda De Aliprandini ha mantenuto la vetta vincendo in 1’27”65, conquistando il primo titolo, dopo gli argenti del 2016 e del 2021, con 23 centesimi su Simon Talacci (Esercito) mentre in terza posizione è risalito Alex Vinatzer (Fiamme Gialle) a 30 centesimi di ritardo. Altra delusione, al termine di una stagione sotto tono, per Filippo Della Vite che è scivolato in quarta posizione a 32 centesimi da De Aliprandini, seguito da Hannes Zingerle (Carabinieri) quinto a 33 centesimi. La prova era valida anche per il Gran Premio Italia Dicoflor, circuito dedicato agli atleti non inseriti nelle squadre nazionali, ed il successo di tappa è andato al ventiquattrenne toscano Filippo Collini, sedicesimo assoluto e undicesimo tra gli italiani, che ha preceduto il comasco Francesco Zucchini, primo tra gli junior, con Alberto Battisti a completare il podio senior del circuito. Per quanto riguarda il titolo giovani di slalom, sulla pista di Pampeago, successo per Beatrice Sola in 1’25”49 con un solo centesimo di vantaggio su Francesca Carolli dell’Esercito. Primo titolo giovanile tra i pali stretti per Sola, mentre Carolli si è presa il secondo podio di fila dopo il trionfo di venerdì nel gigante. Al terzo posto si è classifica Ambra Pomarè con 14 centesimi di ritardo, seguita da Giorgia Collomb.