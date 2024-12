Sci, discesa Beaver Creek: favoriti e orari tv

Bologna, 5 dicembre 2024 – E’ arrivato il momento tanto atteso del via alle discipline veloci per la Coppa del mondo maschile di sci alpino. Prima discesa libera dell’anno sulla straordinaria Birds of Prey di Beaver Creek, dove i migliori uomini jet inizieranno la caccia alla coppa di specialità e con fondate speranze di buoni risultati anche in ottica italiana. Spettacolare il duello tra Marco Odermatt e Cyprien Sarrazin, ma la pattuglia azzurra c’è, soprattutto con i soliti nomi di Dominik Paris e Mattia Casse, in un percorso di crescita finalizzato ai mondiali di Saalbach 2025 e alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Inizia dunque la tournèe nordamericana per il settore maschile, mentre il circus femminile osserverà un weekend di riposo data la cancellazione dei giganti di Mont Tremblant che verranno recuperati più avanti, con una delle discese libere più belle del calendario.

Come sono andate le prove

Nella prima prova c’è stato il miglior tempo dello sloveno Miha Hrobat, che ha preceduto di 61 centesimi Marco Odermatt e di 62 Cyprien Sarrazin, mentre gli italiani hanno studiato maggiormente linee e percorso con Mattia Casse sedicesimo a 1”45, Florian Schieder diciassettesimo a 1”46 e Dominik Paris diciannovesimo a 1”49. Nella seconda e ultima prova, disputata giovedì, quella di mercoledì è stata cancellata, miglior tempo di Vincent Kriechmayr, con 23 centesimi su Odermatt e 31 su Sarrazin, mentre quarto si è piazzato il padrone di casa Ryan Cochran Siegle. Tra gli italiani bene Casse settimo a 95 centesimi, poi Schieder dodicesimo a 1”29. Un po’ più indietro Dominik Paris quindicesimo a 1”45.

Favoriti

Due su tutti. I principali candidati alla vittoria sono ovviamente Marco Odermatt, che ormai è un discesista di grandissimo livello, e lo specialista Cyprien Sarrazin, che ha saltato il finale della scorsa stagione per infortunio ma rappresenta la miglior carta per contrastare lo svizzero. E’ lecito attendersi qualche outsider, come Adrian Smiseth Sejersted, James Crawford, Vincent Kriechmayr e Alexander Cameron. Attenzione anche a Ryan Cochran Siegle e Franjo Von Allmen. In casa Italia occhi puntati su Dominik Paris, anche se la Birds of Prey non è tra le sue piste preferite, Mattia Casse, ormai stabilmente ai vertici in discesa libera, e Florian Schieder, spesso capace di risultati contro pronostico.

Dove vederla in tv

La discesa libera di Beaver Creek, prima stagione in calendario, si disputa venerdì 6 dicembre con orario di partenza alle 19 in Italia. Prevista doppia diretta televisiva. Live in chiaro su Rai Due a partire dalle 18.50, con telecronaca di Davide Labate e Alberto Schieppati. In streaming su Raiplay. Diretta a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, con telecronaca di Zoran Filicic e Silvano Varettoni. In streaming su Discovery Plus e Dazn.