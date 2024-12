Sci, discesa Beaver: il ritorno di Goggia. Favorite e orari tv

Bologna, 13 dicembre 2024 – E’ arrivato il tanto atteso momento del ritorno in gara di Sofia Goggia. La campionessa bergamasca rientra dopo un lungo stop a causa dell’infortunio in allenamento a Ponte di Legno e lo fa in una delle piste più iconiche del circuito, quella Birds of Prey che ospita per la prima volta una discesa libera femminile (si gareggiò nel 2011 ma in super g). Sono passati 11 mesi di duro lavoro in seguito all’infortunio tra tibia e malleolo, un difficile periodo sia a livello fisico che mentale, soprattutto per chi deve scendere a oltre 100 chilometri orari senza alcun tipo di timore. E Goggia è sempre stata abituata a spingere a fondo sull’acceleratore, per cui la mente deve essere libera e sgombra da ogni pensiero negativo. Sofia ha affermato di aver ritrovato sé stessa, ed è la notizia più importante. Sarà protagonista, su una pista difficile e dove tra i maschi si è assistito a un grande spettacolo, ma con grandi chance per i gigantisti piuttosto che per gli specialisti, e infatti anche tra le ragazze potrebbe ripresentarsi lo stesso spartito con Lara Gut e Federica Brignone apparse subito in palla nella zona più tecnica, che invece ha messo in difficoltà Sofia. I fari, in ogni caso, saranno puntati anche sulla bergamasca, la miglior discesista al mondo di questa epoca e pronta a mettersi alle spalle la lunga riabilitazione e a iniziare il percorso di avvicinamento ai mondiali di Saalbach 2025, con vista sulle Olimpiadi di Cortina 2026. E in queste due rassegne potrebbe anche ripresentarsi un sontuoso duello con Lindsey Vonn, che ha ottenuto i punti Fis sufficienti per tornare in Coppa del mondo e a Beaver Creek sarà apripista, con grande curiosità per i suoi rilevamenti cronometrici. Insomma, le due amiche-rivali pronte a sfidarsi nuovamente. Non ci sarà Mikaela Shiffrin, ancora fuori per la caduta nel weekend di Killington in gigante.

Come sono andate le prove

Nella prima prova di mercoledì miglior tempo di Fede Brignone in 1’34”13, con 39 centesimi su Lara Gut e 40 su Marta Bassino, mentre in quarta piazza Ilka Stuhec davanti a Ledecka e Puchner, con Pirovano settima e Goggia dodicesima a 1”52. Nella seconda prova cronometrata il timbro netto di Lara Gut Behrami in 1’31”85, quasi tre secondi in meno di mercoledì, con 67 centesimi su Goggia e 97 su Federica Brignone, poi a seguire Weidle, Lie, Haaser e Huetter. Tra le italiane, undicesima Pirovano e tredicesima Nadia Delago. Nella terza e ultima prova, con partenza ribassata, si è distinta Goggia, che ha dominato col cronometro e ottenuto il miglior tempo in 58”89, con 1”10 su Lauren Macuga, 1”27 su Breezy Johnson e 1”29 su Lara Gut Behrami. Ancora bene le azzurre in generale con Federica Brignone nona a 1”66, poi Elena Curtoni diciannovesima, Laura Pirovano 28sima, Roberta Melesi 31sima, Sara Thaler 33sima, Vicky Bernardi 34sima, NAdia Delago 39sima e Nicol Delago 43sima.

Le dichiarazioni di Sofia Goggia

Il commento di Sofia Goggia al termine del terzo allenamento di Beaver Creek, dove l’organizzazione, causa maltempo, ha tolto la parte tecnica in alto. Non è stata una giornata del tutto indicativa. “La decisione di togliere la prima parte tecnica ha favorito la mia discesa, ma avrei favorito riprovarla perché è il tratto della pista in cui ho fatto maggiore fatica nei giorni scorsi, mi è dispiaciuto non provare la mia strategia, lo farò direttamente in gara . La parte bassa è abbastanza semplice, ma è anche la parte dove si va più veloce, ho sciato bene, sui miei piedi. Avevo un passaggio da provare ed è andata bene, però la mia prestazione dipenderà molto dalla parte alta”.

Favorite

Difficile stilare una lista delle favorite per la prima discesa libera femminile dell’anno. Le protagoniste possono essere tante, partendo da Cornelia Huetter, detentrice in carica della coppa di specialità, passando ovviamente per Lara Gut Behrami e terminando con le austriache Stephanie Venier e Mirjam Puchner. Attenzione alle statunitensi con Lauren Macuga, Breezy Johnson e Jaqueline Wiles possibili protagoniste. Le elvetiche, oltre Gut, hanno anche una sempre solida Corinne Suter, specialista della discesa assieme alla connazionale Jasmine Flury e alla slovena Ilka Stuhec, mentre per le norvegesi toccherà a Kajsa Vickhoff Lie farsi valere. In casa Austria i pericoli non sono finiti, perché ci sono anche Ricarda Haaser, Christina Ager e Nina Ortlieb come possibili pericoli. Le tedesche, invece, punteranno su Kira Weidle. Infine, il solito spauracchio rappresentato da Ester Ledecka. Per quanto riguarda l’Italia si parte ovviamente da Sofia Goggia, forte di diciotto vittorie in carriera nella specialità e affamata per un ritorno in grande stile. Tra le specialiste troviamo anche le sorelle Delago ed Elena Curtoni, anche lei al ritorno dopo un lungo stop. Attenzione però alle gigantiste su una pista molto tecnica, motivo per il quale anche Federica Brignone può dire la sua assieme a Marta Bassino. Pure Laura Pirovano, che sta sempre di più diventando polivalente, può essere protagonista

Dove vederla in tv

La discesa libera femminile di Beaver Creek si disputa sabato 14 dicembre sulla Birds of Prey con orario di partenza alle 19 in Italia. Doppia diretta tv per gli appassionati che potranno godere di un pre-serale sulla neve. Diretta in chiaro su Rai Due con telecronaca di Enrico Cattaneo e Giulio Bosca. In streaming su Raiplay. Live a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, con telecronaca di Gianmario Bonzi e Daniela Merighetti. In streaming su Discovery Plus e Dazn. In seguito alla discesa, il fine settimana di Beaver Creek si chiuderà domenica con un super gigante, sempre sulla Birds of Prey. Si preannuncia grande spettacolo negli Stati Uniti