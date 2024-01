Sci, discesa Cortina: favorite e orari tv

Cortina d’Ampezzo, 25 gennaio 2024 - E’ tutto pronto sull’Olimpia delle Tofane per il weekend di Coppa del mondo femminile sulle nevi ampezzane, tappa storica del calendario del massimo circuito mondiale. E’ la gara di ‘casa’ di Sofia Goggia, la regina di Cortina, e le attenzioni sono tutte sulla bergamasca che va a caccia del poker e della quinta coppa di specialità di discesa libera. Ma in generale si tratta della libera più bella del circuito femminile, la più tecnica e completa, per uno spettacolo assicurato nonostante il recente innalzamento delle temperature. Primi problemi nella seconda prova cronometrata, con il forte vento e la pioggia che hanno portato gli organizzatori a cancellare la giornata per non rovinare il manto in vista delle due discese libere di venerdì e sabato del super g di domenica. Rimane dunque solo la prima prova di mercoledì come unico punto di riferimento delle atlete, con il primo tempo di Laura Gauche su Stephanie Venier e Federica Brignone, mentre Sofia Goggia è rimasta attardata per un errore sullo Grande Curva. Meno riferimenti dunque per le atlete, ma le azzurre conoscono a menadito la pista e non dovrebbero esserci problemi di linee. Resta da capire che tipo di manto nevoso ci sarà visto l’anticiclone che ha rimontato l’Italia alzando nuovamente le temperature.

La situazione della coppa di specialità

Manco a dirlo, la classifica di specialità è comandata dopo tre gare da Sofia Goggia che non è mai uscita dalle prime quattro posizioni in stagione. Partita con un secondo posto a St. Moritz, Sofia ha poi ottenuto la quarta piazza in Val d’Isere e la vittoria ad Altenmarkt Zauchensee, prendendosi dunque il pettorale rosso con 230 punti, davanti a Jasmine Flury con 137 e Mirjam Puchner con 131, poi quarta Cornelia Huetter con 125, quinta Stephanie Venier con 116 e sesta Federica Brignone con 110. Dopo le due discese di Cortina mancheranno altre 5 gare, una a Garmisch, due a Crans Montana, una a Kvitfjell e una nelle finali di Saalbach a marzo. Uscendo con un buon bottino di punti dall’Olympia delle Tofane Goggia potrebbe mettere una mezza ipoteca sulla quinta coppa di specialità.

I precedenti

La prima discesa libera femminile a Cortina d’Ampezzo è stata disputata il 12 dicembre 1974 con il successo di Annemarie Moser Proll, che replicò due anni più tardi, ma in seguito c’è stata una sosta di quasi venti anni fino al 9 gennaio 1993 con la vittoria della tedesca Regina Hausl, mentre il primo podio italiano porta la firma di Barbara Merlin il 22 gennaio 1995 con il secondo posto alle spalle di Picabo Street. La prima affermazione azzurra è arrivata invece l’anno seguente, merito di Isolde Kostner, capace di vincere per tre anni di fila e poi di firmare il poker con il primo posto del 2001 su Heidi Zurbriggen e Regine Cavagnoud. Cercherà di raggiungere il poker Sofia Goggia, che ha trionfato nel 2018 su Vonn e Shiffrin e poi anche nel 2022 e nel 2023. Tra le sciatrici in attività vincenti a Cortina troviamo Lara Gut nel 2017, Corinne Suter nel 2021 e Ilka Stuhec nella discesa bis dell’anno scorso. In casa Italia successi anche di Daniela Merighetti, ora commentatrice Eurosport, nel 2012, e della compianta Elena Fanchini nel 2015.

Le favorite

Le classifiche Fis di discesa libera parlano chiaro e nel primo gruppo di merito ci sono dieci atlete. La principale favorita è ovviamente Sofia Goggia, a caccia del poker sull’Olimpia delle Tofane, ma attenzione alla slovena Ilka Stuhec e al terzetto svizzero composto da Lara Gut, Corinne Suter e Jasmine Flury. Le prime due hanno già vinto a Cortina, mentre la terza è campionessa mondiale in carica. Massimo riguardo anche per le austriache con Cornelia Huetter e Mirjam Puchner pericolosissime su una pista che abbina zone tecniche ad altre di scorrimento. Ovviamente non si può non considerare Mikaela Shiffrin che torna a cimentarsi in velocità dopo aver saltato Altenmarkt per influenza. Tra le outsider citiamo Federica Brignone, Ester Ledecka, Kajsa Vickhoff Lie, Raghnild Mowinckel, Nicol Delago e Laura Gauche. La squadra italiana sarà completata da Laura Pirovano, Marta Bassino, Teresa Runggaldier e Roberta Melesi.

Le dichiarazioni delle azzurre

Dovrà trovare feeling e linee dopo una sola prova Sofia Goggia, soprattutto analizzare l’errore commesso ieri nella Grande Curva: “Un peccato non essere riusciti a disputare la seconda prova, ma con questo vento sarebbe stato pericoloso - le sue parole ai canali federali - Nella prima prova sono stata molto guardinga e ho fatto un errore alla Grande Curva. Non è semplicissimo affrontare una gara non avendo completato bene il lavoro in pista, ma ho il ricordo di altre situazioni difficili, come essermi presentata in gara dopo essere uscita alla quinta porta dell’unica prova. Ci sarà molto lavoro mentale da fare oggi pomeriggio e spero di presentarmi pronta e centrata per la gara di domani”.

Più tranquilla Federica Brignone avendo subito trovato i riferimenti nella prima prova con il terzo tempo: “Il fatto di aver fatto una sola prova fatta bene mi lascia tranquilla perché sono riuscita a completare il lavoro - la sua analisi - La pista la conosco molto bene e mi sento pronta per la gara. Quando sei al cancelletto di partenza il passato non conta nulla, però ogni anno arrivo qui e penso che mi piacerebbe moltissimo salire sul podio. So che posso farlo solo se metto in pista il mio miglior sci. La pista non è difficilissima, alcuni anni è più ghiacciata, altri meno. In ogni caso le possibilità le ho, devo impegnarmi per dare il meglio”.

Dove vederla in tv

La prima discesa libera di Cortina si disputa venerdì 26 gennaio alle ore 11 sulla pista Olimpia delle Tofane. Doppia diretta tv. Rai Due sarà il canale dedicato dalla tv nazionale con copertura a partire dalle 10.50 con telecronaca di Enrico Cattaneo e Giulia Bosca. In streaming su Raiplay. Live a pagamento su Eurosport 2, canale 211 di Sky, con telecronaca di Gianmario Bonzi e Daniele Merighetti. In streaming su Discovery Plus, Sky Go e Dazn.