Sci, discesa libera Saalbach. Gut a caccia della quarta coppa: favorite e orari tv

Saalbach, 22 marzo 2024 - Messe in bacheca la Coppa del mondo generale, più quelle di specialità di gigante e super g, Brignone ci ha provato nell’ultima gara ma ha chiuso seconda e non è stato sufficiente, Lara Gut Behrami punta a chiudere la stagione femminile di sci alpino con la quarta sfera di cristallo. Gli manca quella di discesa libera, che sta per vincere grazie all’assenza di Sofia Goggia che è ancora seconda in classifica. L’elvetica, infatti, arriva all’ultima gara stagionale, in programma sabato alle 11.15, con 369 punti in classifica, davanti a Sofia Goggia con 350, assente a Saalbach, e Stephanie Venier con 301. Tra le italiane, Fede Brignone è sesta con 252 punti e Marta Bassino settima con 236. L’austriaca Venier deve dunque provare a vincere e sperare che Gut chiuda almeno decima.

Le favorite

Con Lara Gut Behrami impegnata, come successo in gigante e super gigante, a non commettere errori gravi per cercare di portare a casa la quarta coppa stagionale, il lotto delle favorite si sposta sulle austriache, appunto Venier e Huetter, senza dimenticare le temibili norvegesi Lie e Mowinckel, quest’ultima alla gara di addio, e anche la slovena Ilka Stuhec, che su una pista non così impegnativa potrebbe far valere le sue doti di scorrevolezza. In casa Italia carta principale Federica Brignone, ma attenzione anche a Lauroa Pirovano e Nicol Delago. Più difficile lottare per la vittoria per Marta Bassino, che rischia di pagare troppo nei tratti di scorrimento.

I pettorali di partenza

1 Alice Robinson 2 Christina Ager 3 Kira Weidle 4 Kajsa Vickhoff Lie 5 Michelle Gisin 6 Ragnhild Mowinckel 7 Ariane Raedler 8 Federica Brignone 9 Laura Pirovano 10 Stephanie Venier 11 Marta Bassino 12 Cornelia Huetter 13 Jaqueline Wiles 14 Lara Gut Behrami 15 Mirjam Puchner 16 Priska Nufer 17 Nicola Delago 18 Ilka Stuhec 19 Ester Ledecka 20 Elvedina Muzaferija 21 Victoria Olivier

Dove vederla in tv

L’ultima discesa libera della stagione, che è anche la gara conclusiva della coppa del mondo femminile, si disputa sabato 23 marzo con orario di partenza alle 11.15. Diretta tv in chiaro su Rai Due dalle 11.05 con telecronaca di Enrico Cattaneo e Giulio Bosca, in streaming su Raiplay. Live a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, con telecronaca di Gianmario Bonzi e Daniela Merighetti. In streaming su Discovery Plus e Dazn.