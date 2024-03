Sci, discesa maschile Saalbach: Odermatt contro Sarrazin. Gli orari tv

Saalbach, 23 marzo 2024 - Si chiude la Coppa del mondo di sci alpino con l’ultima gara delle finali di Saalbach: la discesa maschile. Il sabato si è chiuso, al femminile, con una grossa sorpresa grazie alla vittoria in discesa libera di Cornelia Huetter che ha rimontato e superato Lara Gut Behrami, andandosi a prendere la sfera di cristallo di specialità. Altrettanto spera di fare Cyprien Sarrazin, di rientro da un infortunio al polpaccio, con Marco Odermatt. Domenica l’ultimo atto in cui si decide la coppa di discesa e l’elvetico parte con 42 punti di vantaggio sul francese. Sarrazin proverà dunque a vincere, 100 punti, sperando che Odermatt non finisca terzo, ma il punteggio consente matematicamente a Sarrazin di finire secondo, 80 punti, e sperare che l’elvetico non finisca nei primi sei. Anche il terzo posto potrebbe servire al transalpino se Odermatt finisse dal quattordicesimo posto in giù. Insomma, è tutto sensibilmente aperto, ma al francese serve almeno il primo o il secondo posto per avere una concreta chance. Va considerato, inoltre, che alle finali chi resta fuori dai primi quindici non prende punti. Sarà una gara tutta da vivere.

I favoriti

Sono dieci gli atleti inseriti nel primo gruppo di merito, partono in 25 più il campione mondiale junior, e tanti possono provare a vincere la gara. Ovviamente si parte dai due protagonisti, cioè proprio Sarrazin e Odermatt, ma attenzione anche Dominik Paris, Vincent Kriechmayr e Bryce Bennett, quest’ultimo molto scorrevole e pericoloso. Outsider Mattia Casse, Nils Allegre e Niels Hintermann. Fuori dal primo gruppo di merito attenzione al giovane svizzero Franjo Von Allmen. Per quanto riguarda l’Italia, oltre a Paris e Casse, sarà in gara anche Guglielmo Bosca. Per Domme lo scopo sarà quello di chiudere con un podio in gara e mantenere il terzo posto nella classifica di specialità che lo vede con 342 punti contro i 298 di Kriechmayr quarto e i 257 di Bennett quinto.

I pettorali di partenza

1 Stefan Rogentin 2 James Crawford 3 Franjo Von Allmen 4 Justin Murisier 5 Maxence Muzaton 6 Bryce Bennett 7 Cameron Alexander 8 Niels Hintermann 9 Cyprien Sarrazin 10 Dominik Paris 11 Mattia Casse 12 Nils Allegre 13 Vincent Kriechmayr 14 Ryan Cochran Siegle 15 Marco Odermatt 16 Matthieu Bailet 17 Stefan Babinsky 18 Alexis Monney 19 Miha Hrobat 20 Blaise Giezendanner 21 Guglielmo Bosca 22 Adrien Theaux 23 Elian Lehto 24 Otmar Striedinger 25 Loic Meillard

Dove vederla in tv

L’ultima gara dell’intera stagione dello sci alpino mondiale si disputerà domenica 24 marzo con orario di partenza alle 11.15. Diretta in chiaro su Rai Due a partire dalle 11 con telecronaca di Davide Labate e Alberto Schieppati. In streaming su Raiplay. Live a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, in streaming su Discovery Plus e Dazn. Telecronaca di Zoran Filicic e Silvano Varettoni. Attenzione al meteo che con temperature elevate promette pioggia misto neve, cioè il peggio possibile per una gara di discesa.