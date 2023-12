Sci, discesa Val d'Isere: favorite e orari tv

Val d’sere, 15 dicembre 2023 - Dopo le cancellazioni dello Speed Opening di Cervinia e disputata solo quella di St. Moritz, in Val d’Isere si cercherà di mandare in scena una libera su cui Sofia Goggia punterà molto nella caccia alla sua quinta coppa di specialità (quarta consecutiva). In programma sabato 16 dicembre la gara sulla Oreiller Killy, una classica dello sci alpino, che arriva dopo le gare di St. Moritz che hanno visto Sofia Goggia grande protagonista assieme a Mikaela Shiffrin. Una manciata di centesimi hanno separato la bergamasca dalla vittoria in Svizzera, preceduta solo dall'americana che è oggi pettorale rosso. A podio anche Federica Brignone, terza, appena davanti alle specialiste Cornelia Huetter e Mirjam Puchner. In Francia, però, la statunitense non ci sarà e tutte cercheranno il bersaglio grosso.

La classifica di specialità

Una sola gara disputata e una classifica totalmente aperta, sperando che il calendario possa trovare continuità. Il meteo ha influenzato non poco l’avvio di stagione, basti pensare che al maschile la prima libera si è disputata ieri in Val Gardena, e anche al femminile si registra la sola libera di St. Moritz di settimana scorsa. In testa c’è Mikaela Shiffrin con 100 punti davanti a Sofia Goggia con 80 e Federica Brignone con 60, ma col passare delle gare la bergamasca dovrebbe avere modo di superare Shiffrin che qualche discesa, per concentrarsi sulle gare tecniche, la salterà. Infatti Mikaela ha deciso di saltare la tappa della Val d’Isere per riprendere fiato ed energie. Dietro ci sono Cornelia Huetter con 50 punti, la connazionale Mirjam Puchner con 45, la tedesca Emma Aicher con 40 e l’altra austriaca Stephanie Venier con 36.

Come è andata la seconda prova

Dopo la cancellazione della prima prova, la seconda ha visto Ilka Stuhec ottenere il miglior tempo in 1’46”05, davanti a Jasmine Flury, da tenere d’occhio, staccata di 22 centesimi mentre terza è stata l’altra svizzere Corinne Suter a 58. Più staccata la quarta, altra elvetica, cioè Lara Gut a 82 centesimi, mentre Kira Weidle ha ottenuto il quinto tempo a 86 centesimi appena davanti a Sofia Goggia, che ha aperto un trittico italiano con Marta Bassino ottava e Federica Brignone nona. La prima delle austriache è stata invece Mirjam Puchner ottava a pari merito con Brignone. Per quanto riguarda le altre italiane registriamo il tredicesimo post di Nadia Delago e il diciassettesimo della sorella Nicol. In casa azzurra è assente Elena Curtoni che si è infortunata a St. Moritz.

Le favorite

La Oreiller Killy della Val d’Isere è pista storica della Coppa del mondo e su cui spesso vincono le campionesse di rango. Sofia Goggia parte assolutamente tra le favorite vantando in Francia due vittorie (doppietta 2020 e 2021) a cui ha aggiunto un secondo e un terzo posto. L’anno scorso in Val d’Isere non si è corso, ma sfogliando l’albo d’oro della discesa libera si leggono nomi di grande livello come Corinne Suter, un’altra delle favorite, vittoriosa nel 2020, Ilka Stuhec, la slovena ha vinto nel 2016, e Lara Gut, altra protagonista di domani, prima nel 2015 e nel 2012. Attenzione ovviamente al battaglione austriaco con Puchner, Huetter, Venier e Ager. Tra le outsider attenzione a Michelle Gisin, Raghnild Mowinckel, Kajsa Lie, Kira Weidle e Isabella Wright. In casa Italia ci sarà anche Federica Brignone, assieme alle sorelle Delago, da cui ci si attende una risalita, e a Marta Bassino. Tra le azzurre a caccia di punti troviamo Monica Zanoner, Elena Dolmen, Teresa Runggaldier e Roberta Melesi.

Le dichiarazioni delle azzurre

Prima prova tranquilla e senza spingere per Sofia Goggia che punterà, ovviamente, alla vittoria, ben sapendo che i malanni dei giorni scorsi hanno tolto un po’ di energie che la bergamasca ha cercato di tenere per la gara di domani: “La pista è bella, forse in alcuni punti è meno insidiosa delle passate edizioni – le parole di Sofia Goggia – Oggi ho fatto un giro tranquillo con linee abbondanti nella parte alta: essendo debilitata in questi giorni ho pensato di non spingere a tutta oggi ma di mantenermi alcune energie per il fine settimana. Nel pomeriggio ci sarà da fare una bella analisi video per capire le linee che in gara saranno da limare in diversi punti rispetto ad oggi”. Federica Brignone guarda invece alla visibilità e in Val d’sere ci sarà più ombra rispetto a St. Moritz. La valdostana è comunque nelle prime posizioni in prova e cercherà di conquistare il podio: “Rispetto a St. Moritz c’è più ombra e la pista ha molta più curva – le impressioni di Federica Brignone – inoltre la neve è forse meno omogenea. Ho fatto dei buoni settori alternati ad altri punti in cui sono finita larga. L’obiettivo per domani è quello di mettere insieme tutti i pezzi e fare una bella gara”. Non è una discesista ma su una pista tecnica può dire sua; Marta Bassino non ha esattamente la prestanza fisica da discesa libera e punterà sulla sua tecnica per generare velocità dentro e fuori dalle curve. Le sensazioni della piemontese: “Ho fatto una bella prova e sono contenta anche del distacco, in genere nella parte alta prendevo davvero tanto svantaggio. Sto migliorando in scorrevolezza, ci ho lavorato e ci sto lavorando tanto per crescere su questo aspetto che non mi viene naturale”.

Dove vederla in tv

Sarà un grande sabato di sci alpino sia con la discesa femminile di Val d’Isere sia con quella maschile della Val Gardena. Le ragazze scenderanno in pista a partire dalle 10.30 con doppia diretta tv. La Rai metterà a disposizione il canale 2 a partire dalle 10.20 con telecronaca di Enrico Cattaneo e Giulia Bosca. In streaming su Raiplay. Live a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, con telecronaca di Gianmario Bonzi e Daniela Merighetti. In streaming su Dazn e Discovery Plus.