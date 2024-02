Sci, gigante Aspen: favoriti e orari tv

Bologna, 29 febbraio 2024 - Sette su sette fino a qui per Marco Odermatt in slalom gigante. Il campione elvetico si è assicurato matematicamente la Coppa del mondo generale e ad Aspen, a partire da venerdì 1 marzo, può chiudere i conti anche tra le porte larghe. Dominio netto per lo svizzero che ha vinto tutte le gare in programma e accumulato 700 punti in classifica, mentre il secondo, a quattro gare dal termine, è a quota 314 (il croato Filip Zubcic). Bastano pochi punti a Odermatt per vincere aritmeticamente la coppa di gigante, ma il suo obiettivo è chiudere la stagione da imbattuto, cioè vincere i restanti quattro giganti (due ad Aspen, uno a Kranjska e uno a Saalbach) e trionfare undici volte su undici. Il weekend americano parte venerdì con il recupero del gigante di Solden, poi sabato gigante bis e domenica slalom speciale.

I favoriti del gigante

La classifica di specialità, come detto, parla chiaro. Odermatt comanda con 700 punti, poi segue Filip Zubcic a quota 314 e Henrik Kristoffersen terzo a 298. Ecco, il principale candidato a duellare con Odermatt è proprio il norvegese, reduce da un buon secondo posto a Palisades Tahoe che ha costretto lo svizzero ad una clamorosa rimonta nell’ultimo tratto di gara. Kristoffersen appare in ripresa, soprattutto sembra aver trovato maggior feeling con scarponi e materiali, così dal punto di vista tecnico sembra l’unico con il talento necessario per provare a dar fastidio al cannibale elvetico. Attenzione anche a Manuel Feller, sempre pericoloso, ma forse più conventato sullo slalom di domenica in cui potrà conquistare la prima coppa di specialità, e allo sloveno Zan Kranjec. In casa rossocrociata c’è anche Loic Meillard, sempre da attenzionare per il podio, mentre gli outsider sono Alexander Steen Olsen, River Radamus, che corre in casa, Joan Verdu e Alexander Schmid. L’Italia si gioca tanto. Difficile pensare al podio ma Filippo Della Vite, Alex Vinatzer e Giovanni Borsotti dovranno andare a caccia di una top ten anche per mettere al sicuro un posizionamento tra i primi 25 che vorrebbe dire qualificazione alle finali di Saalbach. Un piazzamento di rilievo è invece basilare per Luca De Aliprandini, ora ventisettesimo in classifica ma distante solo cinque punti dal venticinquesimo posto di Tommy Ford.

Orari tv

Il gigante di Aspen, che apre la tappa americana di Coppa del mondo, è in programma venerdì 1 marzo con prima manche alle ore 18 e seconda manche alle ore 21. Diretta su Raisport Hd, canale 58, dalle 17.45 per la prima manche, mentre la seconda manche sarà in diretta sul canale streaming Raiplay 3. Su Raisport Hd è in programma la differita della seconda manche alle ore 23.15. Telecronaca di Davide Labate e Alberto Schieppati. Live a pagamento su Eurosport 2, canale 211 di Sky, con telecronaca di Zoran Filicic e Silvano Varettoni. In streaming su Discovery Plus e Dazn.