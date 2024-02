Sci, gigante di Bansko: favoriti e orari tv

Bologna, 9 febbraio 2024 - Archiviato lo slalom di Chamonix, inficiato dal caldo e con la più grande rimonta della storia della Coppa del mondo da parte di Daniel Yule, da trentesimo a primo, il massimo circuito mondiale di sci alpino riparte dalla Bulgaria nella località di Bansko. In programma uno slalom gigante sabato e uno slalom speciale domenica. Il dominatore assoluto resta Marco Odermatt che ha 1406 punti nella generale, il secondo è Cyprien Sarrazin a 684, e 500 in quella di specialità di gigante (cinque vittorie su cinque) con 215 punti di vantaggio su Filip Zubcic. Di fatto l’elvetico ha ipotecato tutto quello che poteva ipotecare e solo in discesa libera ha un rivale accreditato, proprio Sarrazin che non ha potuto sfidarlo a Chamonix a causa della cancellazione delle gare veloci. In casa Italia poche carte da podio, ma Filippo Della Vite arriva alla gara forte dell’ottavo posto maturato a Schladming.

I favoriti

Con Marco Odermatt che ha vinto tutti i giganti in stagione diventa molto facile disegnare il favorito assoluto. L’elvetico è ormai il dominatore della coppa maschile e rischia di diventarlo in ogni specialità, in gigante e supergigante più o meno lo è già, ma anche in discesa è ormai salito a livelli pazzeschi e a tutti gli altri rimane solo lo slalom speciale che lui non pratica. Proverà ad infilare il sesto sigillo Odermatt che dovrà guardarsi dal croato Filip Zubcic e dallo sloveno Zan Kranjec come principali rivali, anche se si attende un segnale da Henrik Kristoffersen, ancora a secco di vittorie. Gli austriaci, privi dell’infortunato Marco Schwarz, dovranno puntare sul solito Manuel Feller con Stefan Brennsteiner a dargli supporto. I norvegesi, oltre a Kristoffersen, schiereranno Alexander Steen Olsen e Atle Lie McGrath. Tra gli outsider citiamo l’andorrano Joan Verdu, lo svizzero Loic Meilard e l’americano River Radamus. In casa Italia tre carte da possibile top ten, sono Filippo Della Vite, Giovanni Borsotti e Alex Vinatzer. La squadra sarà poi completata da Luca De Aliprandini, Simon Talacci, Hannes Zingerle e Matteo Pizzato.

Orari tv

Lo slalom gigante di Bansko si disputa sabato 10 febbraio con prima manche alle ore 9.30 e seconda manche alle ore 12.30. Diretta in chiaro su Raisport Hd, canale 58 del digitale, con telecronaca di Davide Labate e Alberto Schieppati. In streaming su Raiplay. Live a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, con telecronaca di Zoran Filicic e Silvano Varettoni. In streaming su Discovery Plus e Dazn.