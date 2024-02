Sci, gigante femminile Soldeu: favorite e orari tv

Bologna, 9 febbraio 2024 - Riparte la Coppa del mondo di sci alpino. Dopo la tappa cancellata a Garmisch a causa delle alte temperature, il circus femminile si sposta a Soldeu in Andorra per uno slalom gigante sabato e uno slalom speciale domenica. Si parte tra le porte larghe dove l’Italia è in lizza per la coppa di specialità con Federica Brignone seconda in classifica alle spalle di Lara Gut e distanziata di 85 punti con ancora tre gare da disputare. Serve un acuto per la valdostana dopo un periodo opaco di stagione, ma la svizzera è in grande risalita ed è rientrata in gioco anche per la coppa generale dato l’infortunio rimediato a Cortina da Mikaela Shiffrin. L’americana ha comunicato che salterà Soldeu e la data del rientro non è certa a causa di un ginocchio integro ma che ancora non può sopportare un carico di gara. Italia senza Sofia Goggia, rottura di tibia e malleolo, così l’altra carta preziosa sarà Marta Bassino chiamata ad un risultato di livello in una stagione di alti e bassi.

Le favorite

La classifica di specialità pone tre sciatrici sopra le altre, considerando appunto l’assenza per infortunio di Mikaela Shiffrin. Comanda Lara Gut con 585, poi Federica Brignone con 500 e Sara Hector con 452. Sembrano loro tre le principali favorite della contesa di Soldeu anche se la pista andorrana ha riservato all’Italia solo un podio di Brignone nel 2016, ma in supergigante. Tradizione non favorevole dunque, ma Federica dovrà andare a caccia di un risultato di prestigio per riscattare le recenti delusioni. Gut, invece, cerca altri 100 punti per entrare definitivamente in lotta con Shiffrin per la Coppa del mondo generale. Tra le outsider vanno citate le solite Alice Robinson, Clara Direz, Thea Louise Stjernesund e Ragnhild Mowinckel. Tra le big sarà assente anche Petra Vlhova, infortunata, così come Sofia Goggia, caduta in allenamento, così l’Italia si giocherà anche la carta Marta Bassino, ora solo decima in classifica di specialità ma capace di tornare ai vertici. In casa Austria ci saranno Franziska Gritsch e Julia Scheib, mentre le americane faranno affidamento su Paula Moltzan e A J Hurt. Attenzione anche alla svizzera Camille Rast e all’albanese, ma nata in Italia, Lara Colturi. In totale saranno otto le azzurre in gara, oltre a Brignone e Bassino saranno al cancelletto Asja Zenere, Elisa Platino, Roberta Melesi, Ambra Pomarè, Lara Della Mea e Ilaria Ghisalberti.

Orari tv

Lo slalom gigante di Soldeu si disputa sabato 10 gennaio con prima manche alle 10.30 e seconda manche alle 13.30 con doppia diretta tv su Raisport Hd, canale 58 del digitale, con telecronaca di Enrico Cattavo e Giulia Bosca, e su Eurosport 1, canale 210 di Sky, con telecronaca di Gianmario Bonzi e Camilla Alfieri. In streaming su Raiplay, Discovery Plus e Dazn.