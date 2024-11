Sci, gigante Killington: Brignone contro Shiffrin, favorite e orari tv

Killington, 29 novembre 2024 – E’ arrivato il momento della seconda grande sfida stagionale tra Federica Brignone e Mikaela Shiffrin. Per ora, le due campionesse si sono incrociate solo nel primo gigante di Solden, vinto da Federica che ha poi saltato gli slalom di Levi e Gurgl per concentrarsi sulla tournée nordamericana, che parte da Killington con uno slalom gigante sabato 30 novembre. L’americana è già in testa alla classifica generale con 245 punti sfruttando appunto i due slalom vinti in Finlandia e Austria, mentre la tigre di La Salle è ferma ai 100 punti di Solden, ma comanda nella classifica di specialità di gigante con 20 punti di vantaggio su Alice Robinson e 40 su Julia Scheib, con Shiffrin quinta a quota 45. Poi ci sarà il ritorno di Lara Gut Behrami dopo i problemi al ginocchio.

Favorite

Sono tre diverse le sciatrici candidate alla vittoria. Ovviamente si parte da Mikaela Shiffrin, che in gigante ha più concorrenza rispetto allo slalom dove è dominante. La stella statunitense va a caccia della centesima vittoria in Coppa del mondo, ma sarà ostacolata da una Federica Brignone in cerca di una grande stagione in ottica mondiali. Ha già vinto a Solden, Federica, e a Killington si trova bene avendo vinto nel 2018, a cui ha aggiunto un secondo posto nel 2019 dietro Marta Bassino, un’altra che potrebbe dire la sua. Attenzione, però, ad Alice Robinson, parsa in forma a Solden, e alla svedese Sara Hector. Da verificare lo stato di forma di Lara Gut Behrami, che ha saltato la prima parte di stagione per qualche acciacco al ginocchio e a Killington rientrerà in gara. Tra le outsider citiamo la giovane americana Katie Hensien, l’austriaca Julia Scheib, la norge Thea Louise Stjernesund, l'altra austriaca Stephanie Brunner e e l'elvetica Camille Rast.

Le parole di Brignone

Il problema di Killington è rappresentato dalle alte temperature che hanno costretto gli organizzatori a lavorare sul manto. Un peccato per le azzurre che hanno lavorato in ritiro a Copper Mountain dove si sono registrate temperature minime di 32 gradi sotto zero, quindi in condizioni completamente diverse da Killington. Il pensiero di Brignone: “A Copper abbiamo svolto un superlavoro su scorrevolezza e velocità, con soli due giorni di gigante. Purtroppo a Killington le condizioni della neve non sono ideali, le temperature sono alte e c’è poca neve. Non sappiamo cosa troveremo ma sarà così per tutte, quindi non ci sono scuse. Sto sciando abbastanza bene, la donna da battere non sono certamente io, so solo che la mia gara sarà contro il tempo e non contro le avversarie. Farò il mio massimo, vedremo cosa verrà fuori”. Anche Marta Bassino punta a un grande risultato: “Mi sento bene, era importante sfruttare al meglio le due settimane a Copper e ci siamo riuscite. La pista di Killington mi piace, presenta tratti tecnici che mi si adattano bene, penserò solamente ad attaccare”.

Dove vederlo in tv

Lo slalom gigante di Killington si disputa sabato 30 novembre con prima manche alle ore 16 in Italia e seconda manche alle ore 19. Prevista la doppia diretta tv. Live su Raisport Hd, canale 58 del digitale terrestre, con telecronaca di Enrico Cattaneo e Giulio Bosca. In streaming su Raiplay. Live a pagamento sui canali Eurosport, 210 e 211 di Sky, con telecronaca Gianmario Bonzi e Camilla Alfieri. In streaming su Discovery Plus e Dazn.