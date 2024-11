Sci, Goggia conferma: “Torno a Beaver. Vonn? Va forte…”

Bologna, 24 novembre 2024 – Sofia Goggia contro Lindsey Vonn. Dopo cinque l’anni l’epico duello tra le amiche rivali potrebbe davvero ripresentarsi in grande stile. L’americana ha annunciato il suo rientro alle gare e la bergamasca è pronta a tornare dopo l’infortunio dell’anno scorso. Percorsi diversi, ma in parte simili per due grandi campionesse della discesa libera e pronti a darsi di nuovo battaglia con una vista panoramica su Milano-Cortina 2026. Lindsey sarà a Beaver Creek a metà dicembre, in veste di apripista, Sofia invece tornerà in gara proprio sulla Birds of Prey, ma per i primi veri duelli in gara molto probabilmente bisognerà aspettare Sankt Moritz a fine dicembre. Goggia intanto conferma: “Lindsey va forte”.

Goggia annuncia il rientro a Beaver

Sofia Goggia è in ritiro a Copper Mountain dove assieme alle compagne sta preparando le tappe nordamericane, in particolare quelle veloci di Beaver Creek il 14 e il 15 dicembre, dove la bergamasca tornerà ufficialmente in gara dopo l’infortunio dell’anno scorso. La conferma è arrivata a Las Vegas, dove Sofia ha visto dal vivo il gp di Formula 1 vinto da George Russell su Lewis Hamilton e Carlos Sainz. Goggia sarà in pista a Beaver e da lì partirà la rincorsa alla quinta coppa del mondo di specialità, con anche il grande obiettivo dei mondiali di Saalbach 2025: “Tornerò a Beaver – l’annuncio di Goggia – Fisicamente sto bene e non ho pensieri sul piede, ma avendo sciato poco dall’infortunio in poi ho fatto un po ‘ di fatica a ingranare. Penso di aver bisogno solo di macinare chilometri per ottenere continutà di sciata”. A metterle i bastoni tra le ruote, oltre alle tante sciatrici veloce in attività, ci sarà pure Lindsey Vonn, che ha annunciato il ritorno e conta di debuttare in stagione a Sainkt Moritz il 21 e il 22 dicembre. A Beaver Creek sarà apripista, ma non scenderà in gara perché ha bisogno di un minimo obbligatorio di punti Fis che non ha dopo la lunga inattività dal ritiro del 2019. Per ottenerli farà gare Fis a Copper Mountain a inizio dicembre con discesa e super g. Ma già in allenamento Vonn ha dimostrato di non aver disimparato a sciare, come ammesso da Sofia ai microfoni di Sky: “Ha fatto un allenamento in super g dove ha fatto il miglior tempo e scia veramente bene. La classe non si perde”. E allora non resta che attendere che questa Coppa del mondo entri nel vivo. Nel frattempo, si sono tenuti due slalom a Gurgl con la vittoria di Shiffrin tra le donne e di Noel tra i maschi.