Sci. Gut-Behrami a Kvitfjell è ancora regina. Brignone sesta, oggi un’altra chance

Ancora Lara Gut-Behrami sul gradino più alto del podio. La campionessa svizzera ha vinto la 45esima gara della sua carriera, aggiudicandosi il primo superG femminile di Kvitfjell, recupero di uno di quelli cancellati a Passo San Pellegrino. L’elvetica sulla Olympiabakken chiude in 1.33.52 davanti alle austriache, Cornelia Hutter a 12 centesimi e Mirjam Puchner a 13 centesimi. Quarto posto pari merito per Kira Weidle ed Ester Ledecka a 29 centesimi dalla leader e sesta l’azzurra Federica Brignone, a 31 centesimi dalla vincitrice. Oggi è in programma un altro superG, sempre con start alle 11, diretta su Rai2 e RaiSport Hd. Altro appuntamento ad Aspen, qesta volta con lo slalom maschile: manche alle 17 e alle 20, diretta tv Raisport ed Eurosport