Sci, Gut si prende l’ex preparatore di Goggia: Flavio Di Giorgio assisterà l’elvetica

Bologna, 5 maggio 2024 - Lara Gut si prende l’ex preparatore atletico di Sofia Goggia per continuare a vincere la prossima stagione, che vedrà non solo la Coppa del mondo, duello con Mikaela Shiffrin e Federica Brignone, ma anche i mondiali di Saalbach 2025, quelli del ritorno anche di Marcel Hirscher in campo maschile. Situazione fluida tra i preparatori atletici delle migliori sciatrici mondiali, infatti in pochi mesi hanno annunciato cambiamenti sia la bergamasca che appunto la ticinese.

Gut con Di Giorgio, Sofia si è affidata a Matteo Artina

L’effetto domino lo ha scatenato proprio Sofia, che ha deciso qualche mese fa di separarsi da Di Giorgio per tornare con Matteo Artina, con il quale ha vinto la medaglia olimpica di PyeongChang 2018. E’ stata quella una grande rassegna per Artina che curava anche il fisico di Michela Moioli, anche lei medagliata in Corea. Goggia ha scelto di cambiare e tornare alle origini, lasciando dunque libero Di Giorgio, che dunque è diventato un uomo mercato tra i preparatori atletici. Ci ha pensato allora Lara Gut Behrami che ha scelto di separarsi a Saalbach dallo spagnolo Alejo Hervas e secondo l’Argauer Zeitung avrebbe scelto proprio Di Giorgio come nuovo preparatore. Di Giorgio ha lavorato con Goggia per ben 5 anni e ora passa a curare il fisico della ticinese che ha fatto incetta di Coppe del mondo, soprattutto quella generale davanti a Brignone e Shiffrin, e punta a essere grande protagonista ai prossimi mondiali, in un percorso che la porterà poi verso le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Due mosse a sorpresa, quella di Goggia arrivata in Val d’Isere, quella di Gut con Hervas a marzo e con tanto di ‘licenziamento’ burrascoso nonostante lo spagnolo abbia contribuito alla risalita di Lara dal 2020 fino alla coppa del mondo generale vinta in Austria. Intanto, c’è grande attesa per il ritorno di Marcel Hirscher che deve ancora svelare i suoi programmi e in quali specialità, ma punta con decisione ai mondiali di Saalbach 2025. A svelare i contorni della decisione il suo biografo Alexander Hofstetter: “Ha preso sul serio questa opportunità dopo il suo compleanno - le sue parole - Vuole procedere con calma e non esiste un vero e proprio piano di allenamento, ma valuterà sulla base anche degli impegni familiari”. Ha destato scalpore la scelta di gareggiare con la maglia olandese e non con quella austriaca. Ma per Hofstetter la scelta è stata abbastanza scontata: "Gli sciatori Orange sono una rarità e questa decisione era ovvia anche a livello economico e di turismo. Gli olandesi amano lo sci specialmente in Austria e i mondiali di Saalbach 2025 saranno ad altissimi livello. Il momento clou della stagione”.