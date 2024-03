Sci, Haugan beffa Feller nello slalom di Saalbach

Saalbach (Austria), 17 marzo 2024 - Il programma delle finali di Saalbach continua, esaurendo le discipline tecniche prima di fare spazio, nel prossimo fine settimana, alla velocità, che a sua volta farà calare il sipario sulla Coppa del Mondo 2023-2024. A vincere lo slalom è Timon Haugan, che precede l'idolo di casa Manuel Feller, già certo della Coppa di specialità, e Linus Strasser. Gli italiani al via sono due: Alex Vinatzer, il migliore, chiude all'ottavo posto, mentre Tommaso Sala termina 12esimo al termine di una seconda manche chiaramente viziata dalle condizioni sempre peggiori della neve che paradossalmente avevano aiutato i primi atleti scesi.

La cronaca

La prima manche premia Timon Haugan e il suo 55.59, peggiorato di 15 centesimi da Linus Strasser e di 50 centesimi da Loic Meillard: Manuel Feller, già certo di aver vinto la Coppa di specialità, è quarto ex aequo con Clément Noel con un ritardo di 80 centesimi. Il migliore dei due italiani qualificati alle finali è Alex Vinatzer, decimo grazie al suo tempo di 57.80, mentre Tommaso Sala è momentaneamente 14esimo dopo essere sceso in 58.49. La seconda manche inizia con il dominio a sorpresa di AJ Ginnis e del suo 1:56.30, aiutato anche dalle condizioni sempre peggiori della pista: neanche Sala, che chiude in 1:56.77, riesce a scalzare il greco. Vinatzer, con il suo 1:56.18, sale al primo posto temporaneo nonostante una seconda parte di manche molto complicata: al comando balza poi Henrik Kristoffersen grazie al suo 1:55.07 prima del sorpasso firmato da Marc Rochat, che scende in 1:54.92. Tocca quindi ai migliori: apre Feller, l'idolo di casa, che chiude in 1:54.40, riuscendo a superare nel computo complessivo Noel, Meillard e Strasser. La festa del pubblico di Saalbach sembra completa, ma Haugan scende in 1:54.00 e per 40 centesimi trova la prima vittoria in Coppa del Mondo, beffando un Feller che comunque si consola con la Coppa di specialità.

Classifica slalom di Saalbach

1) Timon Haugan (NOR) in 1:54.00

2) Manuel Feller (AUT) +0.40

3) Linus Strasser (GER) +0.44

4) Loic Meillard (SUI) +0.55

5) Clément Noel (FRA) +0.63

6) Marc Rochat (SUI) +0.92

7) Henrik Kristoffersen (NOR) +1.07

8) Alex Vinatzer (ITA) +2.18

9) AJ Ginnis (GRE) +2.30

10) Johannes Strolz (AUT) +2.43

Classifica Coppa del Mondo di slalom

1) Manuel Feller (AUT) 715

2) Linus Strasser (GER) 526

3) Timon Haugan (NOR) 450

4) Loic Meillard (SUI) 409

5) Clément Noel (FRA) 397

Classifica generale Coppa del Mondo

1) Marco Odermatt (SUI) 1902

2) Loic Meillard (SUI) 993

3) Manuel Feller (AUT) 952

4) Henrik Kristoffersen (NOR) 754

5) Cyprien Sarrazin (FRA) 684