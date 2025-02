Sci, Huetter vince a Kvitfjell su Aicher. Italiane fuori dal podio, ma Brignone allunga

Kvitfjell, 28 febbraio 2025 - Tre italiane nelle sei, ma nessuna sul podio. Si consuma una piccola beffa azzurra nella prima discesa libera di Kvitfjell, ma tutto sommato c'è da essere soddisfatti perché Federica Brignone ha allungato il suo margine in classifica su Lara Gut Behrami. A vincere è stata Cornelia Huetter, che ha interpretato alla perfezione la pista norvegese, fatta di scorrevolezza e velocità, ma ha tremato perché con il 27 ha sfiorato l'impresa Emma Aicher, che si candida a essere protagonista nei prossimi anni. La tedesca è arrivata a soli 15 centesimi dall'austriaca e confermato la sua crescita: sarà da tenere d'occhio. Terza la campionessa mondiale Breezy Johnson che ha confermato i pronostici su una pista adatta come quella di Saalbach. Ai piedi del podio le italiane in sequenza con Goggia, Brignone e Pirovano che sono state competitive ma non a sufficienza per un piazzamento di ulteriore prestigio. Tuttavia, con Lara Gut Behrami fuori dalle dieci Fede ha allungato in classifica.

La gara: Huetter perfetta

Dopo giorni di neve primaverile, l’arrivo del freddo ha compattato la neve e le condizioni sono leggermente diverse rispetto alle prove cronometrata. La pista non è complicata, con ampi tratti di scorrimento, ma i dossi fanno come sempre la differenza e serve addomesticarli con morbidezza e velocità. La parte tecnica è rappresentata dalla compressione e dalla Tommy Moe, ma la gara si gioca sulla scorrevolezza. Brignone su questi tratti è migliorata molto, ma non a sufficienza per vincere una gara del genere e infatti a trionfare è Cornelia Huetter, che fa tutto un po’ meglio delle altre e conquista il primo gradino del podio in 1’31”46, superando la tedesca Emma Aicher, che è partita col 27 trovando una grande seconda piazza a 15 centesimi. Al terzo posto la campionessa del mondo in carica Breezy Johnson, terza a 40 centesimi, e molto a suo agio su una pista per scorrevoli. Beffata è Sofia Goggia, che ha assaporato il podio fino alla fine quando invece la Aicher gliel’ha tolto. La bergamasca è parsa comunque in ripresa dopo i mondiali di Saalbach e ha pagato praticamente tutto il suo ritardo di 44 centesimi nel primo e nel quinto settore, mentre nella zona centrale è andata al passo di Huetter. Ai piedi del podio, purtroppo, un terzetto tutto italiano con Federica Brignone, su una pista non sua, che limita i danni con un buon quinto posto a 51 centesimi davanti a Laura Pirovano sesta a 55. Fede si è difesa nelle zone di scorrimento, poi ha provato ad accelerare dove c’era curva e alla fine il piazzamento finale è molto utile per la generale. Infatti, non ha convinto Lara Gut Behrami, che ha pagato un caro errore sulla Tommy Moe precipitando al dodicesimo posto che la allontana da Brignone. Dietro le azzurre, a completare la top ten Ilka Stuhec settima, Jacqueline Wiles, Ester Ledecka e Kira Weidle Winkelmann. Per effetto di questi risultati, c’è un ulteriore allungo significativo di Brignone nella generale, con la tigre che comanda dall’alto dei suoi 1044 punti con Gut Behrami staccata di 213 lunghezze. Nella classifica di specialità tutto aperto. Brignone è pettorale rosso con 334 punti, poi Goggia con 310 e Huetter con 308. Domani discesa bis.

Classifica discesa Kvitfjell

1 Huetter 1’31”46 2 Aicher +.015 3 Johnson +0.40 4 Goggia +0.44 5 Brignone +0.51 6 Pirovano +0.55 7 Stuhec +0.71 8 Wiles +0.84 9 Ledecka +0.99 10 Weidle Winkelmann +1.00