Sci, a Levi il debutto della giovane Mondinelli. In dieci per lo Speed Opening: Paris all’assalto

Bologna, 31 ottobre 2023 – Archiviato il primo weekend di Coppa del Mondo a Solden, vittoria di Gut tra le donne con seconda Brignone, cancellato invece il gigante maschile per forte vento, a metà novembre il calendario ripartirà con lo Speed Opening maschile di Zermatt-Cervinia e i due slalom speciali femminili di Levi. La nazionale azzurra ha già diramato i convocati per entrambe le tappe, con una novità al femminile rappresentata dalla giovane Emilia Mondinelli, debuttante in Coppa del Mondo. Per quanto riguarda le due discese libere dello Speed Opening per ora sono stati convocati dieci atleti da cui il direttore tecnico ne dovrà scegliere otto, ovvero il numero massimo di italiani consentiti.

Debutta Mondinelli, Paris per l’acuto a Zermatt

Sono otto le convocate dal direttore tecnico Gianluca Rulfi per la trasferta finlandese di Coppa del mondo sulla pista di Levi, dove sono in programma due slalom femminili sabato 11 e domenica 12 novembre. Si tratta di Martina Peterlini, Marta Rossetti, Anita Gulli, Lara Della Mea, Beatrice Sola, Vera Tschurtschenthaler, Lucrezia Lorenzi e della debuttante Emilia Mondinelli, diciannovenne piemontese di Alagna Valsesia tesserata per il Gruppo Sciatori Fiamme Gialle, laureatasi campionessa italiana seniores della specialità a La Thuile in marzo e pure nella categoria giovani a Bormio in aprile, accompagnate dall’allenatore responsabile Roberto Lorenzi e dal tecnico Giancarlo Bergamelli. Il gruppo partirà dall’Italia martedì 31 ottobre per allenarsi direttamente nella località di gara.

Per quanto riguarda i maschi. Il direttore tecnico Max Carca ha ufficializzato le convocazioni in vista della doppia discesa maschile dello Speed Opening di Zermatt/Cervinia di sabato 11 e domenica 12 novembre, un appuntamento inedito per la Coppa del mondo perché si tratterà per la prima volta nella storia di una gara transfrontaliera, con partenza sul versante svizzero dalla Gobba di Rollin a quota 3720 metri per gli uomini (le donne partiranno invece ad una quota più bassa, pari a 3485 metri) e arrivo a Laghi Cime Bianche a quota 2840 metri. Al via delle prove in programma fra mercoledì 8 a venerdì 10 novembre ci saranno Dominik Paris, Christof Innerhofer, Florian Schieder, Mattia Casse, Nicolò Molteni, Benjamin Alliod, Pietro Zazzi, Giovanni Franzoni, Giovanni Borsotti e Guglielmo Bosca. Di questi solo otto prenderanno parte alle gara, ovvero il massimo numero schierabile per la nazionale azzurra. La settimana successiva toccherà invece alle ragazze, con Sofia Goggia grande attesa dopo aver vinto la coppa di specialità l’anno scorso. La bergamasca viene da un convincente sedicesimo posto in gigante, non la sua disciplina, e da una estate passata a migliorare il suo assetto sugli sci. A Cervinia la prima prova per capire il reale stato di forma dell’ex campionessa olimpica di discesa libera.