Sci, nello slalom di Killington duello Vlhova-Shiffrin: favorite e orari tv

Killington, 25 novembre 2023 - Tutti contro Mikaela Shiffrin in quel di Killington dove domenica 26 novembre si chiuderà la tappa di Coppa del mondo in terra statunitense. Archiviato il gigante vinto da Lara Gut su Alice Robinson, terza proprio la Shiffrin, è tempo di passare tra i pali stretti dopo i due slalom di Levi che hanno visto Petra Vlhova vincere il primo e uscire nel secondo quando aveva in pugno la vittoria bis. Sarà la slovacca la principale rivale dell’americana ma attenzione anche alle outsider. Poche chance per le italiane.

Le favorite

La classifica di specialità vede già in testa Mikaela Shiffrin con 150 punti, dieci in più di Lena Duerr che viene da due podi consecutivi, mentre la terza è la croata Leona Popovic con 106. Rammarico per Per Vlhova che è quarta a quota 100 ma sarebbe dovuta essere al doppio dei punti senza l’uscita nel secondo slalom di Levi. Sono queste le principali favorite della gara domenicale, con Shiffrin che proverà a guadagnare punti in classifica generale su una scatenata Lara Gut che ha vinto i primi due giganti della stagione. Vlhova invece non solo vorrà riscattare Levi ma anche l’opaco gigante chiuso in decima posizione. Leona Popovic può comunuque inserirsi nella lotta ma è soprattutto la tedesca Lena Duerr a rappresentare la minaccia più credibile. Attenzione anche a Sara Hector, sempre pericolosa, e alla ritrovata austriaca Katharina Liensberger, che guida una nazionale compatta con Katharina Huber e Khatarina Gallhuber. Possibili protagoniste per le posizioni da top ten anche Mina Fuerst Holtmann e Ali Nullmeyer, positive a Levi. Ci si attende un acuto anche dalla svizzera Wendy Holdener che fino a qui ha avuto un difficile inizio di stagione. L’Italia ha oggettivamente poche possibilità. Il gigante si è chiuso con la delusione per l’uscita di Marta Bassino e una Brignone alla fine sesta ma con un errore nella seconda manche, mentre ha mandato segnali confortanti Sofia Goggia con il nono posto. In slalom, però, ci sono maggiori difficoltà. A Levi si è comportata bene Martina Peterlini, ma è difficile pensare possa inserirsi nella lotta al podio, mentre a completare la squadra risultano iscritte Federica Brignone, Beatrice Sola, Marta Rossetti, Lara Della Mea e Anita Gulli.

Dove vederlo in tv

Lo slalom è in programma a Killington domenica 26 novembre con prima manche alle ore 16 e la seconda tre ore più tardi alle 19. Prevista la doppia diretta tv tra i canali Eurosport, canale 210 di Sky, e Raisport. In streaming su Discovery Plus e Raiplay. Chiusa la tappa di Killington si resterà in nord america. I maschi saranno a Beave Creekp per due discese e un supergigante, mentre le ragazze andranno in Canada a Tremblant per due giganti.